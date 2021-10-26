Моргенштерн извинился за слова о праздновании Дня Победы

По словам исполнителя, высказывание было вырвано из контекста фразы, сказанной им в интервью журналистке Ксении Собчак. Моргенштерн заверил, что обидеть он никого не хотел.
«Я ни в коем случае не умалял важности и значимости события, лишь честно признался, что “не понимаю”, а фразу вырвали из контекста», — написал он.
Рэпер утверждает, что его слова о том, что он желает России новых побед в космосе и технологиях, были опущены, а предложение выделить дополнительные средства ветеранам даже не вошло в интервью.
Как заключил артист, он уважает ветеранов и не умеет корректно формулировать свои мысли.
Интервью было опубликовано в Сети 25 октября. В разговоре с Собчак Моргенштерн сказал, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». «Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю», — добавил он, заключив при этом, что нужно «двигаться дальше, делать новые победы».
26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание исполнителя, посоветовав молодому поколению чаще общаться с ветеранами.
В конце июля Моргенштерн стал самым успешным музыкантом в стране по версии журнала Forbes. За год он заработал почти $7,5 млн. При этом количество упоминаний исполнителя в СМИ составило 47 тыс. раз.