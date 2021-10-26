16:54 (мск), источник: Газета.Ру
Лукашенко ответил на обвинения о ковид-диссидентстве в свой адрес
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения о том, что он якобы является ковид-диссидентом. Об этом сообщает «Пул Первого».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В обществе дошли то того, что Лукашенко — ковид-диссидент и так далее. Болезнь любая — здесь, в голове. Если только ты начал переживать на счет это болезни, умножай на десять. Течение болезни зависит конкретного человека. Человек человеку рознь», — сказал белорусский лидер во время визита в больницу в Гродненской области.
По его словам, сейчас некоторые люди сконцентрировались на том, почему он ходит в горячие точки и до сих пор не умер.
«И один мерзавец заявление сделал… что Лукашенко не умирает, потому что привился какой-то иностранной вакциной. Слушайте, у нас в стране нет иностранной вакцины, кроме “Спутника V” и китайской вакцины. И эти вакцины не хуже (западных — прим.)», — сказал глава государства.
Лукашенко подчеркнул, что говорить о том, что президент против вакцины — глупость.
«Провакцинировался, меньше болеешь, поэтому вакцинироваться надо. Я за то, чтобы вакцинироваться, но я против насилия», — сказал он.
Ранее Лукашенко заявил, что на данный момент необходимости в этом нет, так как российские и китайские вакцины, которые используются в Белоруссии, зарекомендовали себя «гораздо лучше» западных аналогов.