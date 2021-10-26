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16:54 (мск), источник: Газета.Ру

Лукашенко ответил на обвинения о ковид-диссидентстве в свой адрес

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения о том, что он якобы является ковид-диссидентом. Об этом сообщает «Пул Первого».

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«В обществе дошли то того, что Лукашенко — ковид-диссидент и так далее. Болезнь любая — здесь, в голове. Если только ты начал переживать на счет это болезни, умножай на десять. Течение болезни зависит конкретного человека. Человек человеку рознь», — сказал белорусский лидер во время визита в больницу в Гродненской области.

По его словам, сейчас некоторые люди сконцентрировались на том, почему он ходит в горячие точки и до сих пор не умер.

«И один мерзавец заявление сделал… что Лукашенко не умирает, потому что привился какой-то иностранной вакциной. Слушайте, у нас в стране нет иностранной вакцины, кроме “Спутника V” и китайской вакцины. И эти вакцины не хуже (западных — прим.)», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что говорить о том, что президент против вакцины — глупость.

«Провакцинировался, меньше болеешь, поэтому вакцинироваться надо. Я за то, чтобы вакцинироваться, но я против насилия», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что на данный момент необходимости в этом нет, так как российские и китайские вакцины, которые используются в Белоруссии, зарекомендовали себя «гораздо лучше» западных аналогов.

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