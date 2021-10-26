Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

Известно, что у ряда переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются одышка, усталость, проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью.
Авторы исследования объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Они обработали информацию по 38 млн человек — 45% населения страны. Из них были отобраны 157 тыс., которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах ученые выделили тех, у кого через три месяца после подтверждения заболевания сохранялись жалобы.
По данным медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше. Однако разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41%.
В то же время сами симптомы немного отличаются.
У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, общее недомогание, выпадение волос, головная боль и потеря вкусовых ощущений. У детей распространены стойкое ощущение усталости, депрессия и тревожность, соматические расстройства, головная боль и боли в животе.
Кроме того, в младшей возрастной группе чаще встречаются симптомы, указывающие на расстройство психики.
«Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков», — написали ученые.
Авторы отметили, что на данный момент это наиболее масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все равно значительно ниже, чем среди взрослых.