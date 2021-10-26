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16:37 (мск), источник: Известия

Ученые рассказали о проявлениях постковидного синдрома у детей

Ученые подвергли анализу медицинскую базу данных, охватывающую почти половину населения Германии, и определили перечень и тяжесть симптомов, связанных с долгосрочными последствиями COVID-19 у детей и подростков. Результаты исследования опубликованы 22 октября на сервере препринтов medRxiv.org.

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Источник: AP 2021

Известно, что у ряда переболевших возникают долгосрочные осложнения. На протяжении нескольких недель или даже месяцев после выздоровления у них сохраняются одышка, усталость, проблемы со сном, концентрацией внимания и памятью.

Авторы исследования объединили в единую базу стандартные медицинские данные от ряда поставщиков медицинского страхования за период с января 2019 года по декабрь 2020-го. Они обработали информацию по 38 млн человек — 45% населения страны. Из них были отобраны 157 тыс., которым был поставлен диагноз COVID-19 до 30 июня 2020-го, — 145 184 взрослых и 11 950 детей и подростков до 17 лет. В обеих группах ученые выделили тех, у кого через три месяца после подтверждения заболевания сохранялись жалобы.

По данным медицинской статистики, заболеваемость коронавирусом у взрослых на 162% выше. Однако разница в проявлениях постковидного синдрома оказалась не такой большой — всего 41%.

В то же время сами симптомы немного отличаются.

У взрослых чаще всего наблюдаются дыхательная недостаточность, общее недомогание, выпадение волос, головная боль и потеря вкусовых ощущений. У детей распространены стойкое ощущение усталости, депрессия и тревожность, соматические расстройства, головная боль и боли в животе.

Кроме того, в младшей возрастной группе чаще встречаются симптомы, указывающие на расстройство психики.

«Вместе с данными о других соответствующих аспектах наши результаты дают дополнительную информацию к дискуссиям последнего времени о необходимости введения превентивных мер, а также оценке соотношения рисков и выгод от вакцинации для детей и подростков», — написали ученые.

Авторы отметили, что на данный момент это наиболее масштабное исследование в мире, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков. Его результаты также показали общий рост заболеваемости среди молодых людей в последнее время, хотя она все равно значительно ниже, чем среди взрослых.

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