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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США заблудившийся турист сутки не отвечал на звонки спасателей с незнакомого номера

В итоге он «нашелся сам».

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Гора Элберт

Турист, заблудившийся на горе в США, сутки игнорировал звонки спасателей, потому что звонили с неизвестного номера.

Мужчина, имя которого не называют, отправился на самую высокую гору Колорадо под названием Эльберт, оставив машину у подножия, пишет Guardian. Когда вечером он не вернулся, поисково-спасательная служба попыталась до него дозвониться, но безрезультатно. На сообщения и голосовую почту мужчина тоже не отвечал.

Обеспокоенные спасатели посреди ночи отправили на поиски туриста команду из пяти человек. Группа осмотрела самые опасные места, но вернулась около 3 утра ни с чем. Вторая группа отправилась на поиски в 7 утра и спустя два с половиной часа с удивлением обнаружила, что мужчина сам вернулся к своему автомобилю.

Турист рассказал, что заблудился с наступлением темноты и пытался найти тропу назад, но вскоре сдался и решил дождаться утра. Когда рассвело, он смог наконец спуститься с горы. По словам мужчины, он «понятия не имел», что его кто-то ищет.

На поиски туриста потратили 32 часа. Все это время он игнорировал звонки с неизвестных номеров, «как делает это всегда».

«Если вы отстали или сошли с маршрута, и вам начинают постоянно звонить с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на звонок; это может быть поисково-спасательная команда, пытающаяся узнать, что вы в безопасности!» — посоветовали спасатели.

Ранее в Турции мужчина несколько часов искал в лесу вместе со спасателями самого себя. Выпив с друзьями, он заблудился, а затем увидел поисковую группу и решил присоединиться.

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