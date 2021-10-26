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16:25 (мск), источник: Телеканал 360°

Обязательную вакцинацию для части населения ввели во всей России

Постановление об обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных категорий населения приняли власти во всех регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

Решения о таких мерах принимаются главными санитарными врачами субъектов страны исходя из эпидемической ситуации. С начала осени по всей стране был зафиксирован резкий рост случаев ковида.

На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

В обязательном порядке вакцинироваться должны люди, работающие в сферах здравоохранения, услуг, транспорта, общепита и ряда других. Вакцинацию эксперты называют основным способом сформировать коллективный иммунитет против коронавируса. Пока в России он не достиг 50%.

По мнению иммунолога Владимира Болибока, при нынешних темпах вакцинации пандемия растянется на несколько лет.

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