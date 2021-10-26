Первый регион в России объявил комендантский час из-за вспышки коронавируса. Такое жесткое ограничение будет действовать во время нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — в Хакасии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
Жителям Хакасии запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00.
В это время находиться на улице можно лишь в нескольких случаях: если нужна медпомощь; при прямой угрозе жизни или здоровью; для занятий спортом на улице; для прогулок в одиночку, а также для того, чтобы добраться до работы, купить и принести продукты родственникам или вынести мусор. Родителям можно гулять с несовершеннолетними детьми не дальше, чем в 300 м от дома и сохраняя дистанцию от прохожих не менее 1,5 м, такие же правила действуют для выгула собак.
В трех городах региона в период нерабочих дней также перестанет работать общественный транспорт. Речь идет об Абакане, Черногорске и Саяногорске.
Кроме того, с 28 октября по 7 ноября на территории всего региона:
В учебных заведениях региона с 27 октября по 7 ноября объявлены каникулы.
«Это решение тяжелое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Валентин Коновалов. Он назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе сложной. «Специалисты пришли к выводу, что, если не принять эффективные меры к разрыву цепочек заражения, установленные нерабочие дни не дадут эффекта», — пояснил губернатор. По его словам, избежать ущерба экономике не удастся, но, «заплатив эту цену, мы просто обязаны добиться положительного эффекта».
Президент Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Они объявлены на федеральном уровне, но регионы могут самостоятельно продлить эти сроки или начать их раньше. Власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и нескольких других регионах объявлен локдаун, то есть в этот период не будут работать некоторые заведения, в том числе рестораны, кинотеатры, салоны красоты и др.