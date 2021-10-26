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17:15 (мск), источник: Forbes

Первый регион в России объявил комендантский час из-за вспышки коронавируса

Первый регион в России объявил комендантский час — с 22:00 до 6:00 — из-за вспышки коронавируса. Такое жесткое ограничение будет действовать во время нерабочих дней в Хакасии — с 28 октября по 7 ноября. Кроме того, в трех городах региона в этот период перестанет работать общественный транспорт.

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Источник: CC BY-SA 4.0 / Annenkoan/

Первый регион в России объявил комендантский час из-за вспышки коронавируса. Такое жесткое ограничение будет действовать во время нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — в Хакасии, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Жителям Хакасии запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00.

В это время находиться на улице можно лишь в нескольких случаях: если нужна медпомощь; при прямой угрозе жизни или здоровью; для занятий спортом на улице; для прогулок в одиночку, а также для того, чтобы добраться до работы, купить и принести продукты родственникам или вынести мусор. Родителям можно гулять с несовершеннолетними детьми не дальше, чем в 300 м от дома и сохраняя дистанцию от прохожих не менее 1,5 м, такие же правила действуют для выгула собак.

В трех городах региона в период нерабочих дней также перестанет работать общественный транспорт. Речь идет об Абакане, Черногорске и Саяногорске.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября на территории всего региона:

  • жители старше 60 лет должны находиться на изоляции и не покидать места проживания;
  • водители такси смогут работать только при наличии сертификата о вакцинации либо со справкой о том, что переболели коронавирусом менее полугода назад;
  • запрещена работа торговли, общепита, сферы услуг, за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также тех, которые продают товары первой необходимости или работают на доставку;
  • заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку; кроме того, смогут работать столовые и кафе, которые обслуживают сотрудников организаций и клиентов гостиниц, при условии, что не будут принимать других посетителей;
  • запрещена работа салонов красоты, соляриев, бань и саун, фитнес-клубов и бассейнов;
  • стоматологические услуги можно будет оказывать только при необходимости экстренной или неотложной помощи;
  • запрещено проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;
  • не будут работать кинотеатры, концертные залы, цирки, детские игровые комнаты, зоопарки (за исключением территорий на открытом воздухе);
  • запрещено проводить массовые спортивные мероприятия;
  • работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленку не менее 50% сотрудников.

В учебных заведениях региона с 27 октября по 7 ноября объявлены каникулы.

«Это решение тяжелое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет», — написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Валентин Коновалов. Он назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в регионе сложной. «Специалисты пришли к выводу, что, если не принять эффективные меры к разрыву цепочек заражения, установленные нерабочие дни не дадут эффекта», — пояснил губернатор. По его словам, избежать ущерба экономике не удастся, но, «заплатив эту цену, мы просто обязаны добиться положительного эффекта».

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Они объявлены на федеральном уровне, но регионы могут самостоятельно продлить эти сроки или начать их раньше. Власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и нескольких других регионах объявлен локдаун, то есть в этот период не будут работать некоторые заведения, в том числе рестораны, кинотеатры, салоны красоты и др.

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