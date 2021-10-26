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17:21 (мск), источник: РАПСИ

Метелев призвал депутатов присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Председатель Комитета по молодежной политике Артём Метелев призвал депутатов-коллег принять участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в течение предстоящей региональной недели и на постоянной основе.

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Источник: РИА "Новости"

«Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МыВместе в ваших регионах, и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МыВместе ежедневно поступают звонки — и с введением ограничений их будет все больше. Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 миллионов одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь», — заявил Метелев.

Сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны» в 276 больницах. Также 16 тысяч человек помогают в организации вакцинации населения.

Основными направлениями их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в колл-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое. Кроме того, активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram (@psy_myvmeste_bot).

По словам Метелева, во всех регионах работают «горячие» линии: либо через подключение к федеральной «горячей» линии #МыВместе (по номеру 8−800−200−34−11), либо запускаются самостоятельные региональные — по решению субъекта. Штабы #МыВместе смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 миллионам граждан.

«За этой цифрой — жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет — борьба с COVID и помощь людям», — отметил он.

Метелев также сообщил, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтёрских штабов #МыВместе в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.

«Если вы еще не знакомы с нашими координаторами, мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему. Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах, у нас есть одна общая задача — не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело», — заключил Метелев.

Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ. РФ. Откликнуться на волонтерские вакансии также можно на сайте ДОБРО. РФ.

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