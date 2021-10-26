Эксперты объяснили слова Гинцбурга о «маркерах» в организме привитых

Опрошенные РБК эксперты прокомментировали слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, который рассказал, что выявить тех, кто купил сертификат о вакцинации и не сделал прививку, можно по отсутствию в их организмах маркеров вакцинации.
Гинцбург сообщал, что сертификаты о вакцинации 80% людей, которые тяжело переболели коронавирусом и заявили, что привились вакциной «Спутником V», были поддельными. «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — отмечал Гинцбург.
Речь идет о том, что отличить людей, сделавших прививку и переболевших COVID-19, можно по некоторым отличиям в антителах, объяснил РБК главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Есть два возможных маркера:
- наличие антител к аденовирусам двух определенных типов, которые используются в вакцине «Спутник V» в качестве платформы для доставки антигена;
- наличие антител только к конкретному белку коронавируса, который используется в вакцине.
Какие маркеры есть у «Спутника V»
«Спутник V» — аденовирусная вакцина, в ней в аденовирус встроен фрагмент коронавируса, копирующий целиком S-белок («шип» коронавируса). Благодаря наличию этого фрагмента иммунитет человека и учится бороться с самим вирусом. Аденовирусы благодаря их хорошей способности к репликации и хорошей изученности и ранее часто использовались при производстве вакцин в качестве средства доставки генного материала (вирусного вектора). Например, аденовирусные вакцины используются в борьбе с гриппом.
«Если речь идет о России, здесь в основном применяется “Спутник V”. Если человек действительно им привился, у него будут нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го и 5-го типа. Вирус 26-го типа реже заражает людей в естественных условиях, пятый — немного чаще. Так что если вы найдете у человека антитела к обоим типам, то, вероятнее всего, он вакцинирован. Если же человек говорит, что вакцинирован, но у него нет этих антител, это, скорее всего, вранье и неплохо было бы, чтобы с этим человеком поговорили следователи, — не для того, чтобы его посадить в тюрьму, а чтобы объяснил, где он взял этот сертификат», — объяснил Анатолий Альтштейн.
Также, по словам Альтштейна, в «Спутник V» встроен ген только одного белка коронавируса — S-белка, соответственно, антитела появляются к одному этому белку. «Если человек заболевает, то у него появляются антитела и к другим белкам вируса. То есть если у человека несколько вариантов антител, это не может говорить о том, что он вакцинирован», — говорит он.
Как отличаются антитела переболевших и привитых
Директор Центра глобальной вирусологической сети Константин Чумаков также подтвердил РБК, что у человека, который переболел COVID-19, должны быть антитела к различным белкам коронавируса, а у человека, который привился вакциной, должны быть только антитела к белку-шипа. Этот белок используется в вакцине «Спутник V» в качестве антигена — частицы вируса, которая и провоцирует иммунный ответ.
«Человек, который переболел, у него должны быть антитела к белку-шипа и к другим белкам, например к белку-нуклеопротеида. В то время как человек, который привился “Спутником” и никогда не встречался с вирусом, у него должны быть только антитела к белку-шипа», — рассказал он.
Специалист отметил, что может быть некоторая погрешность, так как у некоторых людей антитела могут просто не образоваться, но в норме наличие только антител к белку-шипа свидетельствует о том, что человек был привит. «Привит ли он “Спутником” или какой-то другой вакциной — это определить намного сложнее», — добавил Чумаков.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский подтвердил РБК, что речь идет о наличии в организме привитого человека специфических антител.
«Есть три тест-системы, которые позволяют определить те антигены, которые были введены при вакцинации вакциной “ЭпиВакКорона”. Существуют отдельные тест-системы, которые позволяют определить исключительно антитела к S-белку (белку-шипа коронавируса. — РБК). S-белок — это основа векторной вакцины (в том числе “Спутник V”). Также существуют тест-системы, которые позволяют определить суммарно все антигены, которые есть у коронавируса», — сказал он.
Эти тест-системы будут показывать положительное значение для всех антител у тех, кто встречался «с целым вирусом в случае заболевания». «Поэтому, используя определенную тест-систему, можно понять, с чем организм встречался — с вакциной “ЭпиВакКорона”, с вакциной “Спутник V” или с самим вирусом», — пояснил эксперт.
Однако он также отмечает, что надежного способа доказать, прививался ли человек именно «Спутником» или другой вакциной, не существует.
«Можно попытаться поискать антитела к самому аденовирусному вектору, но это не на 100% доказательно. У каких-то людей антитела могли и не образоваться», — сообщил он.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что несмотря на то, что в случае вакцинации у человека появляются антитела только к одному белку коронавируса, это не значит, иммунитет после прививки действует хуже. «Общее у иммунитета после перенесенной болезни и иммунитета после вакцинации то, что вероятность заболевания после этого значительно меньше, чем у тех, кто не вакцинирован и у тех, кто не переболел. Что касается самого механизма иммунитета, то тут отличие имеется… То есть по действию эти иммунитеты сходны, а по формированию они различны», — объясняет он.
«Спутник V» зарегистрирована уже в 70 странах мира, чьи регуляторы признали ее безопасность. В Евросоюзе и Всемирной организации здравоохранения пока продолжают рассматривать вопрос признания «Спутника V».
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