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10:55 (мск), источник: Life.ru

Глава «Лизы алерт» заявил, что волонтёры не успели спасти человека из-за ажиотажа вокруг поисков Светличной

Григорий Сергеев обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.

Источник: РИА "Новости"

Глава поискового объединения «Лиза алерт» Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг поисков актрисы Светланы Светличной волонтёры не успели спасти человека.

По его словам, для поисков артистки были созданы два штаба, также к операции привлекли обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в медицинские учреждения. Сергеев добавил, что волонтёры прошли более 30 километров, расклеили 2150 ориентировок и выполнили 20 задач.

«И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб», — написал глава «Лизы алерт» на странице в «Фейсбуке».

Сын назвал Светличную свиньёй и отказался с ней общаться из-за трюка с исчезновением.

Он добавил, исчезновение известной личности — это испытание для отряда, поиск под пристальным вниманием.

«Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет», — отметил Сергеев.

Глава «Лизы алерт» обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в России.

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