11:05 (мск), источник: Life.ru
«Лиза Алерт» опровергла сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной
В пресс-службе объединения отметили, что «не успели спасти — это несколько другая формулировка».
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В пресс-службе объединения «Лиза Алерт» пояснили заявления своего главы Григория Сергеева относительно поисков актрисы Светланы Светличной. Напомним, ранее он опубликовал пост, в котором рассказал, что для поисков артистки были задействованы значительные ресурсы отряда, но при этом волонтёры не успели спасти «простого человека» в Люберцах, «он погиб».
В пресс-службе отметили, что «не успели спасти — это несколько другая формулировка, там совсем по-другому». В «Лизе Алерт» добавили, что в данном случае речь идёт об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область, но не у всех из них есть машины или деньги на бензин.
«Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске [в Люберцах] было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека», — цитирует представителя поисковиков ТАСС.
По словам пресс-службы организации, пост Сергеева скорее был обращением к правоохранительным органам.