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07:10 (мск), источник: РБК

Патриарх Кирилл раскритиковал капитализм и коммунизм

По мнению патриарха, обе эти системы противоречат христианскому мировоззрению. Он отметил, что вера может помочь бизнесмену правильно выстроить ориентиры в своей работе.

Источник: РИА "Новости"

И капитализм, и коммунизм противоречат христианству. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью Forbes, отрывок интервью опубликован на сайте РПЦ.

«Стремление к самообогащению как высшей цели жизни, как и самодовольный социальный эгоизм — противны христианскому мировоззрению. <…> Превращение и капитализма, и марксизма в подобие новой квазирелигии — одинаково недопустимо», — заявил он.

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Патриарх отметил, что построение «коммунистического рая» стоило жизни сотням тысяч беззаконно казненных. Поощрения же потребительского инстинкта в угоду капитализму сегодня оборачивается деградацией общества и кризисом, от которого страдают миллионы людей.

Так, глава РПЦ указал, что сейчас люди сталкиваются с деятельностью микрофинансовых организаций, которые «попросту грабят доверчивых». «Церковь призывает положить конец этому беспределу, защитить людей от произвола так называемых коллекторских агентств», — призвал патриарх.

Он добавил, что для достижения гармоничного мира человек должен любую свою деятельность, в том числе экономическую, строить на прочной нравственной основе. «Олигарх, не задумывающийся ни о чем, кроме своего кошелька, одинаково отвратителен, где бы он ни жил», — считает патриарх. В то же время, по словам главы РПЦ, есть «сообщество православных предпринимателей», которое развивается и растет. По мнению патриарха, вера помогает деловым людям правильно выстроить ориентиры в своей работе. Он указал, что первым шагом на пути к вере для бизнесмена может стать благотворительность.

Патриарх Кирилл уверен, что капитализм неизбежно потерпит крах, поскольку не пропагандирует семью как базовую ценность. «Для капитализма есть “маленькая” проблема: эгоисты не размножаются. У них нет в этом никакой потребности. Количество потребителей неуклонно снижается, ведь даже при самом высоком качестве жизни — человек смертен. Таким образом, капитализму, который не умеет “производить людей”, поощряя семейные ценности, приходится завозить новых потребителей извне. Из тех регионов, где действуют другие модели поведения. Хотя бы опять собирать с них выручку. Эта нисходящая спираль, которая неизбежно закончится крахом», — резюмировал он.

Ранее о кризисе капитализма как современной экономической системы высказался президент России Владимир Путин. Российский лидер указал, что даже в богатых странах неравномерное распределение материальных благ усугубляет неравенство. «Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий», — сказал он.

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