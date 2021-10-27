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11:31 (мск), источник: N + 1

Австралийцы потратили 1,8 миллиона долларов на убийство 96 крыс с острова Лорд-Хау

Грызуны пережили массовое истребление сородичей либо прибыли на остров на самолетах и морских судах.

Источник: Shutterbug75/СС0

Власти австралийского острова Лорд-Хау провели дополнительный этап операции по борьбе с инвазивными грызунами, которые угрожают местной фауне и флоре. В 2019 году здесь с помощью отравленных приманок уничтожили 350000 мышей и крыс — и на протяжении примерно пятнадцати месяцев остров казался свободным от грызунов. Однако в апреле 2021 года на Лорд-Хау заметили и убили двух крыс. В ответ на эту неприятную находку специалисты разместили в местных лесах камеры-ловушки и провели поиск грызунов с помощью тренированных собак. В результате удалось поймать и уничтожить еще 96 черных крыс, которые пережили массовое истребление сородичей или прибыли на остров на морском судне или самолете, этот этап борьбы с грызунами обошелся властям в 1,8 миллиона долларов. Как сообщает The Guardian, последняя из крыс была убита около трех месяцев назад. Если до декабря крысы или мыши не дадут о себе знать, программу усиленного мониторинга свернут.

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Инвазивные виды наносят ущерб экосистемам по всему миру, однако острее всего эта проблема стоит на океанических островах. Их природа на протяжении миллионов лет развивалась в изоляции — и внезапное появление завезенных людьми чужаков привело к тому, что многие аборигенные виды животных и растений стали чрезвычайно редкими или вовсе вымерли. Особенно опасны для островных экосистем инвазивные грызуны, в первую очередь домовые мыши (Mus musculus) и крысы (Rattus). Они легко расселяются с человеческим транспортом, быстро осваивают новые территории и активно размножаются.

На острове Лорд-Хау, который расположен в шестистах километрах к востоку от Австралии, грызуны появились около ста пятидесяти лет назад. В середине XIX века сюда проникли домовые мыши, а в начале XX века — черные крысы (R. rattus). Последние так активно поедали представителей местной флоры и фауны, что всего за несколько лет истребили пять эндемичных видов и подвидов наземных птиц, тринадцать видов беспозвоночных и два вида растений. Кроме того, завезенные грызуны стали вредить сельскому хозяйству острова.

Чтобы сохранить природу Лорд-Хау, австралийские власти решили полностью очистить остров от крыс и мышей. В июне 2019 года здесь разместили около двадцати двух тысяч ловушек с отравленными приманками — а в труднодоступных местах сбросили с вертолета пропитанные ядом зерновые гранулы. Проект стоимостью 15,5 миллиона долларов увенчался успехом: всего за несколько месяцев удалось уничтожить популяцию из примерно 350000 инвазивных грызунов. Это сразу пошло на пользу местной природе. Например, численность нелетающих лесных пастушков (Hypotaenidia sylvestris) выросла с 230 до 450 особей. Также на острове стало больше аборигенных беспозвоночных и растений, а успех размножения морских птиц заметно вырос.

Специалисты опасались, что отдельные грызуны пережили массовое истребление. Кроме того, они могли вернуться на остров на кораблях или самолетах, ведь Лорд-Хау поддерживает регулярное транспортное сообщение с материком. Тем не менее, к началу 2021 года крыс и мышей не видели здесь уже около пятнадцати месяцев. Если бы их отсутствие продлилось до конца года, остров был бы официально признан свободным от грызунов. В апреле 2021 года на Лорд-Хау все-таки заметили двух крыс: беременную самку и молодого самца. Грызунов вскоре убили — однако их происхождение осталось неясным. Они с равным успехом могли пережить истребление сородичей или прибыть на остров уже после него.

Неприятная находка вынудила местные власти провести дополнительный этап операции по борьбе с грызунами. На него выделили три миллиона долларов, из которых к настоящему моменту было потрачено 1,8 миллиона долларов. В ходе данного этапа по всему Лорд-Хау расставили 250 камер-ловушек, реагирующих на движение. Кроме того, на остров пригласили австралийские и новозеландские отряды специалистов с собаками, натренированными на поиск крыс и мышей.

В результате за несколько месяцев удалось поймать и уничтожить 96 черных крыс, происхождение которых установят с помощью генетических тестов ближе к концу года. Последняя из них была убита около трех месяцев назад — и с тех пор никаких признаков присутствия грызунов на Лорд-Хау не отмечалось. Если крысы и мыши не проявят себя до начала декабря, власти свернут программу усиленного мониторинга и сосредоточатся на мерах биобезопасности, которые не позволят грызунам вернуться на остров на самолетах и морских судах. Тем не менее, небольшой уровень мониторинга будет сохранен.

Сергей Коленов

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