11:54 (мск), источник: Daily Storm
На Цукерберга и его жену подали в суд из-за сексуальных домогательств и невыплаты зарплаты
Компания Facebook, которой руководит миллиардер, в иске не фигурирует.
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Два бывших сотрудника, которые работали на главу Facebook Марка Цукерберга и его жену Присциллу Чан, подали судебный иск против семейной пары и связанных с ними компаний. Они обвинили своих бывших коллег в сексуальных домогательствах из-за другой ориентации, оскорбительных замечаниях и регулярной задержке зарплаты.
Как сообщает телеканал NBC, Миа Кинг с мая 2018 года по февраль 2019-го работала в компании, которая занималась обеспечением безопасности Цукерберга и Чан. Кинг заявила, что пыталась жаловаться в самой фирме, но коллега-женщина объяснила ей, что это бесполезно, так как на руководящих постах — мужчины. Также Кинг утверждала, что работала сверхурочно и ей за это не платили.
Второй истец, Джон Доу, выдвинул аналогичные претензии к миллиардерам. Мужчина с января 2017 года по март 2019-го управлял недвижимостью Цукерберга и Чан. По его словам, он регулярно перерабатывал и ему не выплачивали компенсацию. Также Доу сообщил, что страдает эпилепсией, а тяжелый труд усугубил его состояние.
Иск подан в суд округа Сан-Франциско в конце сентября. Сама компания Facebook, которой руководит Цукерберг, в документах не фигурирует. Слушания пока не назначены. Как заявил представитель Цукерберга и Чан Бен Лабольт, обвинения против сотрудников не соответствуют действительности. По его словам, в компаниях прошло внутреннее расследование, которое не выявило фактов неподобающего поведения.
Это не первый скандал вокруг Цукерберга за последние недели. 25 октября несколько изданий выпустили расследование «Досье Facebook», в котором рассказали о масштабных проблемах в работе одноименной соцсети. Выводы журналистов основаны на внутренних документах Facebook, которые передала бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген. В частности, выяснилось, что руководство компании вмешивалось в работу соцсети и позволяло многим знаменитостям нарушать правила. Цукерберг назвал расследование попыткой оклеветать Facebook.
Еще один скандал случился, когда в начале октября произошел крупнейший сбой в работе Facebook и других сервисов компании. О неполадках в работе соцсетей сообщили пользователи из Европы и Азии, в том числе из России, а также из Северной и Южной Америки. Неполадки не удавалось устранить около шести часов. Цукерберг публично принес извинения из-за происшествия. Через несколько дней был еще один сбой.