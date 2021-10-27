10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде
Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ученые-океанологи обнаружили обломки американского корабля Revenue Cutter Bear, который прослужил не менее 88 лет и участвовал в знаменитом захвате нацистского корабля-разведчика.
USS Bear имеет легендарную историю: он был построен в Шотландии и начал службу в 1874 году в канадском Ньюфаундленде, где использовался для охоты на тюленей. Корабль стал предшественником современных ледоколов, пишет Live Science.
Поскольку USS Bear мог путешествовать по ледяным водам, правительство США выкупило его в 1880-х годах для спасательных работ в Арктике. Например, он сыграл важную роль во время пандемии «испанки» в 1918—1919 годах.
USS Bear также патрулировал арктические воды для ВМС США во время обеих мировых войн, а в 1941 году помог захватить норвежский траулер Buskø, который использовался немецкой военной разведкой для сообщений о погодных условиях в Северной Атлантике.
Корабль был списан в 1944 году и пришвартован в Галифаксе. В 1963 году корабль решили отбуксировать в Филадельфию, но разразился шторм, и корабль затонул где-то к югу от Новой Шотландии. USS Bear искали с конца 1970-х, но безуспешно.
Два года назад береговая охрана США и NOAA объединили усилия с другими партнерами и провели картирование 160 квадратных километров морского дна с помощью гидролокатора. Им удалось обнаружить два крупных подводных объекта в зоне поиска.
В сентябре 2021 года исследователи направили к этим находкам экспедицию, в распоряжении которой был дистанционно управляемый аппарат (ROV). Видео, записанное подводным роботом, показало, что самый крупный из найденных объектов — это легендарный USS Bear.
Сейчас затонувший корабль находится на морском дне на глубине около 60 метров в канадских водах примерно в 90 морских милях к югу от мыса Соболь в Новой Шотландии. Его деревянный корпус серьезно пострадал от сетей рыболовных траулеров и сильных течений. Исследователи обсуждают с правительством Канады меры по защите судна.
Анна Лысенко