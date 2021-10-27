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14:21 (мск), источник: ТАСС

Молдавия возобновила переговоры о закупке вакцины «Спутник V»

КИШИНЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии возобновили переговоры о закупке российской вакцины «Спутник V». Об этом в ходе пресс-конференции в среду сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

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Источник: Reuters

«Министерство здравоохранения сейчас ведет переговоры о закупке вакцины “Спутник V”, так как для нас очень важно, чтобы граждане, которые выбирают определенный препарат, имели к нему доступ», — сказала министр.

«Политические аспекты нас не интересуют. Надеемся как можно скорее подписать контракт о закупке», — отметила она.

Глава парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, экс-председатель парламента Зинаида Гречаный ранее сообщила ТАСС, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» широко известна в Молдавии своей эффективностью и ряд регионов республики отказывался проводить вакцинацию любыми другими препаратами.

Она напомнила, что при правительстве социалистов велись переговоры о закупке 1 млн доз российского препарата, однако новое правительство остановило их, так как отдает предпочтение западным производителям.

Молдавии с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз в основном по линии международной платформы COVAX.

В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли Россия, Румыния, Китай, Турция и другие страны.

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