Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Как передает «Интерфакс», Женовач принял решение покинуть пост. «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», — передает министерство.
Глава Минкульта Ольга Любимова подчеркнула, что ведомство с уважением относится к решению Женовача и благодарит его за проделанную работу. По ее словам, он вступил в должность худрука в непростой период и всегда ориентировался на высокие идеалы творчества.
При этом в Минкульте уточнили, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, которую он основал в 2005 году.