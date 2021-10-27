Минкульт назначил Кехмана во МХАТ, а Хабенского — в МХТ

Его пост в Новосибирском театре переходит к известному дирижеру Дмитрию Юровскому. Михайловским театром Кехман руководить продолжит.
«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — прокомментировали кадровое решение в минкульте.
Одновременно народный артист России Константин Хабенский назначается на пост художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова, — в этом качестве он сменит Сергея Женовача. Тот уходит «по собственному желанию».
«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», — сообщили в минкульте.
Добавили и о кандидатуре Хабенского:
«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.