Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
13:06 (мск), источник: Фонтанка

Минкульт назначил Кехмана во МХАТ, а Хабенского — в МХТ

Два московских театра получили новых руководителей — об этом сообщили 27 октября в министерстве культуры России. Худрук Михайловского театра, ранее также занимавший должность худрука в Новосибирском государственном театре оперы и балета, — Владимир Кехман — получил должность гендиректора МХАТ им. М. Горького.

Источник: РИА "Новости"

Его пост в Новосибирском театре переходит к известному дирижеру Дмитрию Юровскому. Михайловским театром Кехман руководить продолжит.

«Благодаря накопленному опыту, Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте», — прокомментировали кадровое решение в минкульте.

Одновременно народный артист России Константин Хабенский назначается на пост художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова, — в этом качестве он сменит Сергея Женовача. Тот уходит «по собственному желанию».

«Сергей Васильевич продолжит руководить Студией театрального искусства и тем самым привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра», — сообщили в минкульте.

Источник: Агентство «Москва»

Добавили и о кандидатуре Хабенского:

«Уверены, Константин Юрьевич обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень. Он много лет трудится в МХТ им. А. П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Абсолютный рекорд по смертям за всё послевоенное время». Демограф о ков...
«Порше», наркотики, бизнес-класс. В Петербурге задержан представитель Ра...
Песков назвал закрытие границ регионов «последней мерой»
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Из-за поисков Светличной волонтеры не успели спасти человека
В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Авто
Как ездить на автомобиле в нерабочие дни? Как, с точки зрения ПДД, расценивать нерабочие дни, объявленные президентом? Авто Mail.ru отвечает на самые частые вопросы автомобилистов.
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Популярные темы на «Детях»
Что будет, если нотариус усомнится в дееспособности? 252
Муки выбора 231
Подарки. 153
Фотоуроки: обсуждение фотографий 91
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь