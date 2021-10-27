Ученые разгадали давнюю загадку средневекового монастыря

Фаунтинское аббатство в Англии веками интриговало посетителей и исследователей загадочным участком земли, сохранившим следы какой-то деятельности в прошлом. Как пишет Daily Mail, этот вытянутый участок сравнивают с «дорожкой для боулинга».
Применив георадар, исследователи обнаружили, что речь идет о средневековом кожевенном заводе «промышленных» масштабов, на котором работали сотни человек. Они нашли следы двух крупных каменных зданий шириной 16 метров.
Фаунтинское аббатство неподалёку от города Рипон в графстве Северный Йоркшир — самое большое цистерцианское аббатство средневековой Англии. Оно было построено в 1132 году.
Исследователи полагают, что кожевенный завод работал здесь с конца 1150-х или 1160-х годов до 1530-х годов. Его работники обрабатывали шкуры животных для производства кож. Дубление было жизненно важной частью экономики аббатства, где из кожи изготавливали одежду, ремни, книжные переплеты и пергамент для книг.
Сам процесс был довольно неприятным — шкуры прибывали покрытые грязью и кровью, их вымачивали в человеческой моче. Тот факт, что дубильные предприятия располагались так близко к аббатству, удивил археологов.
Предприятие работало до 1539 года, когда король Генрих VIII в ходе реформации закрыл все монастыри Англии, а здание аббатства было разрушено.