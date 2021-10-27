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15:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Севастополь ужесточил правила въезда и выезда из города

Власти Севастополя исключили медицинский отвод от прививки против коронавируса из перечня документов, позволяющих въехать в город и покинуть его с 30 октября по 7 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

«Губернатор Севастополя Михаил Развожаев исключил из своего указа о режиме повышенной готовности пункт о медицинском отводе от прививки против коронавируса, к которому должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа. С 30 октября по 7 ноября он не будет действовать на пунктах пропуска в город. В нерабочие дни гражданам, у которых есть медотвод, рекомендуется быть на самоизоляции», — уточнили в пресс-службе.

Ранее власти региона констатировали, что почти исчерпали запас ковидных коек, а также ужесточили правила въезда и выезда из города. В частности, запретили гражданам покидать его без QR-кодов.

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Александр Дремлюгин, Симферополь

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