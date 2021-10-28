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18:15 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: акулы нападают на людей, путая их с тюленями

Акулы нападают на людей, потому что принимают их за тюленей и морских львов, считают ученые из австралийского Университета Маккуори.

Источник: CC0/Randgruppe

Люди и тюлени в воде, если смотреть на них снизу, с точки зрения большой белой акулы выглядят удивительно похоже, это и позволяет предположить: нападения акул на людей — всего лишь следствие ошибочной идентификации объекта охоты. Статья об этом опубликована в Journal of the Royal Society.

Нападения акул случаются не так уж часто, и исследователи полагают, что почти все они могут быть объяснены тем, что морские хищники просто путают человека с другими видами животных. Лаура Райан из Университета Маккуори и ее коллеги сравнили видеозаписи плавающих тюленей и морских львов в аквариуме зоопарка «Таронга» в Сиднее с аналогичными записями пловцов и серфингистов, гребущих лежа на своих досках для серфинга.

При этом ученые использовали как статичную камеру, прикрепленную ко дну резервуара и направленную вверх, так и камеру, установленную на подводном скутере, имитирующем движения большой белой акулы Carcharodon carcharias — одного из трех видов так называемых акул-людоедов, которые в большинстве подобных случаев и ответственны за нападения на людей.

Чтобы оценить визуальное сходство серфингистов и животных с точки зрения молодых белых акул, которые нападают на человека, ученые проанализировали видеозаписи с использованием модели зрительной системы акул с учетом их восприятия цветов и неспособности различать мелкие детали.

Выяснилось, что акулы не видят особой разницы между движениями пловцов, людей, гребущих руками на досках для серфинга, а также тюленей и морских львов.

Тюлени и морские львы с расправленными плавниками по форме сильно напоминают пловцов и серфингистов. Все эти результаты показывают, что большим белым акулам может быть трудно визуально различать снизу людей, тюленей и морских львов. Это и подтверждает гипотезу о том, что нападения акул — в основном случаи ошибочной идентификации.

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