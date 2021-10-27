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17:22 (мск), источник: Известия

Иммунолог оценил вероятность угрозы штамма AY.4.2 России

Новый вариант «Дельта»-штамма коронавируса AY.4.2 не вызывает опасений, он распространяется гораздо медленнее, чем сам «Дельта». Об этом сообщил в среду, 27 октября, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

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Источник: Известия

Он уточнил, что AY.4.2 является «фактически одной из дочерних линий “Дельты”.

По словам Гущина, такая мутация смогла распространиться в Великобритании за четыре месяца всего на 10%.

«Дельте» потребовалось всего два месяца, чтобы увеличить свою долю с единичных (случаев) до 90%. А в Британии за четыре месяца с 0 всего до 10%. На фоне «Дельты» это незначимый прирост. Сейчас нам этот вариант не угрожает«, — подчеркнул Гущин, выступая на российском обществе “Знание”.

Ранее в этот день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» защитит от всех вариантов коронавируса, включая новый вид штамма «Дельта» AY.4.2. Он также отметил, что новые варианты «Дельты» по распространению не превышают десятой доли процента от общего числа случаев коронавируса, во всяком случае в Москве.

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О том, что в Московском регионе выявлен штамм коронавируса AY.4.2, в Роспотребнадзоре сообщили еще 22 октября. Эксперты указали, что в составе AY.4.2 — две мутации в спайковом белке, что увеличивает его проникновение в клетки и обеспечивает повышенную скорость распространения.

25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм АY.4.2 обнаружен в Москве и Подмосковье. По ее словам, в столичном регионе отмечены три таких случая. Специалисты наблюдают за происходящим.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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