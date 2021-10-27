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17:46 (мск), источник: Ведомости

В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного заболевания коронавирусом

Повторное заболевание коронавирусом в 70% случаев имеет аналогичную первому степень тяжести, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимира Гущина.

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Источник: РИА "Новости"

«Люди, которые перенесли заболевание, они разные. Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть, 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально», — сказал Гущин в эфире, организованном обществом «Знание».

26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что почти 11% госпитализированных пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Всего, по словам министра, в России госпитализировано 268 500 пациентов.

27 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. За последние сутки скончались 1123 пациента с коронавирусом, этот показатель стал максимальным за весь период пандемии. Днем ранее число смертей составило 1106. Всего от коронавируса в России умерли 233 898 человек.

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