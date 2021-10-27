Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
17:59 (мск), источник: РБК

Большинство россиян назвали опасным призыв отказываться от вакцинации

Большинство участников опроса ВЦИОМа считают, что отговаривать других делать прививку от COVID недопустимо. Доля тех, кто уверен, что не заразится коронавирусом, снизилась до 12%. В феврале 2020-го она составляла 30%

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
18:21 (мск)Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V»
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Большинство россиян (64%) считают, что призывать людей отказаться делать прививку от коронавируса означает подвергать опасности их жизнь и здоровье, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.

Исследование было проведено 24 октября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Среди тех, кто разделяет эту точку зрения, оказалось 70−76% респондентов старшего поколения (от 45 лет и старше).

Противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса. Из этой группы самая большая доля опрошенных (40%) пришлась на россиян в возрасте 25−34 лет.

По мнению 73% респондентов, в нынешних условиях призыв отказываться от вакцинации недопустим. 22% участников опроса с этим не согласны.

Три четверти россиян (77%) убеждены, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26−27% среди старшего поколения).

67% респондентов в той или иной мере опасаются заражения COVID-19 (15% очень боятся этого, 52% — в какой-то степени). В прошлом году, как показывали предыдущие исследования ВЦИОМа, россияне более всего опасались заболеть коронавирусом в конце марта — начале апреля (80−81%).

В том, что они не заболеют коронавирусом, уверены 12% опрошенных. В феврале 2020 года доля таких россиян составляла 30%, затем показатель снижался.

В России на протяжении недель растет число заражений коронавирусом, оперативный штаб фиксирует рекордный рост смертности. За минувшие сутки в стране выявили 36,5 тыс. заболевших, скончались 1123 человека (суточный максимум за все время пандемии). Обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена во всех регионах, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным, которые приводит оперативный штаб, по состоянию на 22 октября полностью привились от коронавируса 49,1 млн россиян. В связи с ростом заболеваемости дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, многие регионы на этот период ужесточили коронавирусные ограничения.

Президент Владимир Путин поручил предоставить работающим россиянам два выходных для вакцинации. По данным опроса сервиса SuperJob, идею насчет обязательных выходных с сохранением зарплаты поддержали шесть из десяти россиян, или 59%. Против высказались 11%.

Справка
Чем режим нерабочих дней отличается от выходных и как он оплачивается?В России из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Стало известно о состоянии обнаруженной Светланы Светличной
Вынесено решение по спору Украины и России: реакция Зеленского
Песков назвал закрытие границ регионов «последней мерой»
Захарова прокомментировала паспорта США с третьим полом
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного коронавируса
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
В России отказались от одобренного Путиным «Рысачка»
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Авто
Что делать, если упал на рельсы в метро? Авто Mail.ru напоминает, как действовать пассажирам, если во время поездки в подземке они случайно оказались на путях перед поездом
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Популярные темы на «Детях»
Муки выбора 252
Подарки 190
Фотоуроки: обсуждение фотографий 160
Город, где резной палисад - 2 132
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь