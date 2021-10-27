Большинство россиян назвали опасным призыв отказываться от вакцинации

Большинство россиян (64%) считают, что призывать людей отказаться делать прививку от коронавируса означает подвергать опасности их жизнь и здоровье, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.
Исследование было проведено 24 октября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.
Среди тех, кто разделяет эту точку зрения, оказалось 70−76% респондентов старшего поколения (от 45 лет и старше).
Противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса. Из этой группы самая большая доля опрошенных (40%) пришлась на россиян в возрасте 25−34 лет.
По мнению 73% респондентов, в нынешних условиях призыв отказываться от вакцинации недопустим. 22% участников опроса с этим не согласны.
Три четверти россиян (77%) убеждены, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26−27% среди старшего поколения).
67% респондентов в той или иной мере опасаются заражения COVID-19 (15% очень боятся этого, 52% — в какой-то степени). В прошлом году, как показывали предыдущие исследования ВЦИОМа, россияне более всего опасались заболеть коронавирусом в конце марта — начале апреля (80−81%).
В том, что они не заболеют коронавирусом, уверены 12% опрошенных. В феврале 2020 года доля таких россиян составляла 30%, затем показатель снижался.
В России на протяжении недель растет число заражений коронавирусом, оперативный штаб фиксирует рекордный рост смертности. За минувшие сутки в стране выявили 36,5 тыс. заболевших, скончались 1123 человека (суточный максимум за все время пандемии). Обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан введена во всех регионах, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным, которые приводит оперативный штаб, по состоянию на 22 октября полностью привились от коронавируса 49,1 млн россиян. В связи с ростом заболеваемости дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, многие регионы на этот период ужесточили коронавирусные ограничения.
Президент Владимир Путин поручил предоставить работающим россиянам два выходных для вакцинации. По данным опроса сервиса SuperJob, идею насчет обязательных выходных с сохранением зарплаты поддержали шесть из десяти россиян, или 59%. Против высказались 11%.