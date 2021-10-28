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00:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: ученые опасаются мутации А.30, обходящей вакцины

Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Nature, эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.

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Источник: GETTY IMAGES

От «оригинальной» версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке: в ходе эволюции вируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие из-за «ошибки сборки». За счет этого, выяснили немецкие ученые, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован — как оксфордским препаратом от AstraZeneka (как и российский «Спутник», он производится по векторной технологии), так и вакциной Comirnaty от Pfizer (разработана на основе мРНК).

Впервые этот вариант коронавируса был обнаружен около полугода назад, сразу у нескольких пациентов одновременно, в Анголе и в Швеции (хотя изначально A.30 скорее всего зародился в Танзании).

По счастью, жесткие ограничительные меры (в частности, помещение всех инфицированных A.30 в строжайший карантин) не дали этой версии вируса распространиться по другим странам.

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