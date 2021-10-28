00:42 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: ученые опасаются мутации А.30, обходящей вакцины
Ученые из Германии выражают беспокойство в связи с появлением очередного (хоть уже и не очень нового) варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30. Как утверждают авторы статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Nature, эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, делая его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате прививки.