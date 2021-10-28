В Москве и пяти регионах начался локдаун

В столице разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Остальным разрешено продавать продукцию онлайн. Продолжат работу медицинские организации, в том числе частные клиники, суды, а также учреждения, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и ряд других организаций.
Запрет на работу вводится для салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, химчисток, шиномонтажных, автосервисов, кинотеатров и других. Театры и музеи можно посетить с использованием QR-кодов. Массовые мероприятия запрещены без согласования с Роспотребнадзором.
У московских школьников с 28 октября начались каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы для тех, кому не с кем остаться дома. Большинство московских вузов переводят работу в онлайн-режим, студенты будут учиться самостоятельно.
В Московской области также не будет работать общепит (разрешено работать навынос), объекты розничной торговли, организации из сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. В Хакасии вводится комендантский час. В Хакасии, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях также будут действовать ограничения на работу предприятий. В Хакасии действует комендантский час и прекращена работа общественного транспорта.