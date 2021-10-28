Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве и пяти регионах начался локдаун

В Московском регионе с 28 октября стартовал период нерабочих дней. Локдаун также начался в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. Он будет действовать до 7 ноября.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
07:22 (мск)Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В столице разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Остальным разрешено продавать продукцию онлайн. Продолжат работу медицинские организации, в том числе частные клиники, суды, а также учреждения, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и ряд других организаций.

Запрет на работу вводится для салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, химчисток, шиномонтажных, автосервисов, кинотеатров и других. Театры и музеи можно посетить с использованием QR-кодов. Массовые мероприятия запрещены без согласования с Роспотребнадзором.

У московских школьников с 28 октября начались каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы для тех, кому не с кем остаться дома. Большинство московских вузов переводят работу в онлайн-режим, студенты будут учиться самостоятельно.

В Московской области также не будет работать общепит (разрешено работать навынос), объекты розничной торговли, организации из сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. В Хакасии вводится комендантский час. В Хакасии, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях также будут действовать ограничения на работу предприятий. В Хакасии действует комендантский час и прекращена работа общественного транспорта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Коммунистов лишили права на бойкот
Поможет ли ужесточение антикоронавирусных мер сдержать пандемию
Гинцбург рассказал о стопроцентном способе защиты от COVID-19
Подозреваемого в убийстве банкира перехватили по пути за границу
Ученые заявили об обходящей вакцины мутации коронавируса
Цена на газ в Европе упала после указания Путина
В Госдепе высказали опасения насчет работы посольства США в РФ
Счетная палата подсчитала расходы регионов на борьбу с пандемией
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Горячие темы на Авто
Ещё немног о климате. 223
5 часов назад, Новости Проезд по платным дорогам в России подорожает в два-три раза Минтранс опубликовал проект постановления, согласно которому, российские водители будут платить, как европейские 216
Маразм крепчает??? А может примерно так и надо действовать??? 169
Климат стал суровее? 160
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Популярные темы на «Детях»
Фотоуроки: обсуждение фотографий 200
Город, где резной палисад - 2 190
У грудничка аллергия, подскажите, у кого было подобное 121
Нормально ли это? 110
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь