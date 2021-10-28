Сахалинцы стали лидерами по количеству выброшенного мусора

Компания подготовила рейтинг регионов на основе данных Росстата о вывезенных твердых коммунальных отходах (ТКО) с территорий городских поселений. Специалисты учитывали мусор, который транспортировали с контейнерных площадок жилых кварталов, офисов и домов частного сектора.
Лидерами по количеству выброшенного мусора стали сахалинцы: в среднем житель региона произвел 1,2 т отходов.
Затем идут Тульская область и Севастополь с показателями по 1 т, Магаданская область с почти 957 кг и Ингушетия с 937 кг.
В 2019 году почти все перечисленные регионы были на первых строчках в рейтинге, новичком в топе-5 нем стала лишь Ингушетия. «Известия» направили запросы в правительства субъектов.
По расчетам аналитиков, меньше всего мусора выбросили граждане Чечни, в среднем на душу городского населения в регионе пришлось почти 201 кг отходов. Также нижние строчки рейтинга заняли Марий Эл с показателем 202 кг, Чувашия — 239 кг, Волгоградская область — 264,7 кг и Челябинская область — 276,6 кг.