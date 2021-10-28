Для дронов могут выделить специальные радиочастоты

Необходимость выделения неопределенному кругу лиц специальных «беспилотных» частот объясняется интенсивным расширением рынка таких воздушных судов, сказано в пояснительной записке к проекту.
Обозначенные частоты нужны как для управления беспилотниками, так и для получения с них данных, фото и видео, пояснил руководитель компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин.
Сейчас эти частоты используются базовыми станциями систем беспроводного интернет-доступа, но свободные каналы в этом диапазоне есть во многих районах России — их можно использовать для управления беспилотниками, сказал эксперт. До сих пор специальных частот для дронов в России не выделяли, отметил он.
«Переиспользуются частоты от других массовых технологий. В первую очередь, гражданские беспилотники по большей части управляются и передают видеоданные на частотах 2,4 ГГц — на них же работает WiFi. Это создает помехи летательным аппаратам, особенно если в одном месте их собирается много. К тому же, они могут использоваться только в зоне прямой видимости от станции управления в силу ограничений по мощности. Частоты 5850−6425 МГц с использованием специализированных мощных базовых станций позволят управлять дронами на расстоянии до десятков километров», — указал эксперт.