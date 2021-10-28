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07:22 (мск), источник: Известия

Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса

Иммунизация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заражения коронавирусом в принципе, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — приводит его слова «РИА Новости» 28 октября.

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Гинцбург отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека.

Однако, как заметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективность сочетания этих двух вакцин еще предстоит изучить в ходе клинических испытаний.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

До этого, 13 октября, Минздрав России одобрил проведение второго этапа клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея «Спутник V». Проводить исследование будут в Санкт-Петербурге в Научно-исследовательском центре «Эко-безопасность». Разрешение выдано до 31 декабря 2023 года.

В августе гендиректор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявлял, что вакцины в виде назального спрея могут быть доступны россиянам уже осенью 2022 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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