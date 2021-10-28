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08:41 (мск), источник: Ведомости

Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов из-за пестицидов

Ввоз мандаринов турецкого производства в Россию будет временно приостановлен по распоряжению Роспотребнадзора. Об этом 28 октября сообщили в ведомстве.

Источник: AP 2021

В импортных фруктах был обнаружен пестицид «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимое значение. Роспотребнадзор решил временно запретить ввоз этой продукции с 29 октября до особого распоряжения, чтобы предотвратить массовые отравления.

Ранее в октябре служба усилила контроль над оборотом 14 видов импортной продукции на основании сигналов систем оповещения об опасных веществах. В список продуктов попали в том числе фундук из Грузии, турецкие лимоны, египетские апельсины, цельная пшеница из Индии, мягкое органическое масло из Бельгии и груши из Китая.

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