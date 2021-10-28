10:33 (мск), источник: Ведомости
Две трети жителей Севастополя могут оказаться заперты в городе во время нерабочих дней
На них может распространиться опубликованный 27 октября указ губернатора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Правительство Севастополя 27 октября опубликовало указ губернатора города Михаила Развожаева об ужесточении ограничительных мер из-за ковида. В период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — в городе будут действовать ограничения на въезд и выезд совершеннолетних граждан. Попасть на территорию Севастополя или выехать из него можно будет при условии наличия сертификата или QR-кода, подтверждающих прохождение вакцинации или перенесенное заболевание.
На начало 2021 г., по данным Росстата, население Севастополя составляло 509 992 человека. Первый этап вакцинации к 27 октября прошли 170 588 человек (33,45% от всего населения города), а второй — 147 835 человек (28,99%), сообщается на сайте правительства города. Также за время пандемии коронавирусом в Севастополе переболело 32 084 человека (6,29%).
Будут и исключения: ограничительные меры не станут распространяться на пассажиров спецтранспорта, водителей, доставляющих товары, и в случае экстренных ситуаций, требующих «личного присутствия гражданина», подтвержденных документально. Также из Севастополя без сертификатов выпустят тех, кто пребывал в городе временно, в том числе с целью туризма.
Закрытие границ регионов — «последняя мера» и она «не приветствуется», заявил 27 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия. Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но, с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — сказал Песков.
С юридической точки зрения нет разницы между ограничениями на въезд в регионы и выезд из них, ведь все это касается свободы передвижения граждан, отмечает член комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Андрей Марков. По его словам, Конституционный суд «признает такие решения конституционными», но при соблюдении нескольких условий: меры должны быть кратковременными, не ограничивать в экстренных случаях и вводиться в условиях нарастания заболеваемости для предотвращения роста. У регионов есть определенная степень свободы при принятии таких мер, говорит депутат: «Если власти Севастополя считают, что с помощью этих мер смогут разорвать цепочку заражений и стабилизировать ситуацию, то стоит это приветствовать».
В Ивановской области будет ограничено передвижение автобусов с туристическими группами из других субъектов России, сообщал 25 октября ТАСС со ссылкой на главу департамента здравоохранения региона Артура Фокина. Такие автобусы смогут останавливаться в области только при условии наличия у всех членов группы сертификата о вакцинации или QR-кода, уточнял Фокин. 26 октября глава Хакасии Валентин Коновалов подписал указ, по которому в Абакане, Черногорске и Саяногорске будет приостановлена работа общественного транспорта, а для жителей — введен комендантский час с 22.00 до 6.00.
Член ассоциации юристов России Наталия Скрябина отметила, что пп. «у» п. 1 ст. 11 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» дает право властям субъектов устанавливать обязательные для исполнения гражданами правила при введении режима повышенной готовности или ЧС, поскольку ч. 3 ст. 55 Конституции позволяет федеральными законами ограничивать права человека в той мере, в которой это необходимо для защиты здоровья.
Недовольные локдауном уже пытались оспорить полномочия глав регионов по установлению ограничений передвижения, в частности, безуспешно оспаривались указы мэра Москвы и губернатора Санкт-Петербурга, напоминает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. Указы «абсолютно законны», и Конституционный суд подтвердил, что все ограничения передвижения в пандемию «правомерны и оправданны»: «Сформированная судебная практика полностью актуальна и для новых указов об ограничении въезда на территорию регионов».
Врач-инфекционист, первый заместитель по учебно-методической работе директора Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Наталья Рымаренко считает, что ограничительные меры оправданны с учетом низкого уровня вакцинации в России, резкого подъема заболеваемости и сильной заполняемости коек в больницах.