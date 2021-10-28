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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Столица перешла на «нерабочий режим»

Что будет работать в городе в период с 28 октября по 7 ноября.

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Источник: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Москве начался режим нерабочих дней. В городе будут закрыты практически все общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек. Строгие ограничения связаны с тем, что в последнее время в столице складывается напряженная ситуация с распространением коронавируса. А локдаун — одна из самых эффективных мер для быстро снижения уровня заболеваемости, заявляют в мэрии

На ближайшие девять дней власти настоятельно рекомендуют горожанам максимально сократить контакты с людьми и по возможности проводить свободное время дома. Впрочем, и без развлечений во время нерабочих дней москвичи не останутся.

Подробнее о том, что будет закрыто до 7 ноября — в справке «Ъ FM»:

В период нерабочих дней в Москве будут закрыты все непродовольственные магазины и торговые центры.

Исключения делают только для точек, где продается не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут торговать только дистанционно.
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Закрыты кафе, рестораны и бары. Заведения смогут торговать навынос или на доставку. Работа салонов красоты, косметических и массажных салонов, а также спорткомплексов, фитнес-клубов и бассейнов также приостановлена. Закрыты автосервисы и пункты шиномонтажа.

Все больницы и поликлиники, как частные, так и государственные, продолжат оказывать плановые услуги. А стоматологии будут оказывать лишь экстренную помощь.

Отменены и все культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия. Зато москвичи смогут ходить в музеи и театры. Но для этого придется предъявить QR-код, а залы будут заполняться не более чем на 50%.

Добраться туда можно будет на общественном транспорте — метро, автобусы, трамваи и электрички будут ходить в обычном режиме.

Также москвичи смогут гулять по паркам и на детских площадках. Недоступны будут только детские комнаты и игровые центры в закрытых помещениях.

За неисполнение этих требований, для бизнеса предусмотрены крупные штрафы до 1 млн руб., напоминают в мэрии. Более того, если какая- либо организация продолжит работу, несмотря на требования властей, ее могут закрыть на три месяца.

При этом недавние опросы сервиса HeadHunter говорят о том, что больше половины предприятий в России продолжат работу, несмотря на режим нерабочих дней.

Самым спорным решением столичных властей оказался запрет на работу пунктов шиномонтажа. Пользователи соцсетей активно обсуждают этот пункт, интересуясь «не запретили ли гололед?».

Впрочем, гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский полагает, что при соблюдении некоторых условий вряд ли контролирующие органы смогут наказать такие пункты: «Юридические компании, автосервисы, интернет-магазины — практически все будут работать внутри своего штатного расписания, как и работали. Подводные камни кроются в деталях оказания услуг. Допустим, любая компания может передать документы курьерам, и она будет это делать. Если человек захочет прийти в офис, его туда не пустят, а если пустят, это приведет к штрафу. Другие крупные организации, например, автодилеры, принимают машину около дилерского центра. Уже на территорию самого автосервиса ее отгоняет сотрудник. В таких случаях доказать факт того, что нарушается закон, будет крайне проблематично».

Что касается шиномонтажа, то небольшие мастерские будут работать, как и работали, но принять клиента в офисе они не имеют права. Сотрудникам придется отогнать авто, поменять покрышки и привезти обратно. Других вариантов нет. Если они пустят клиента на свою территорию, даже если это будет просто бокс, и около него будет стоять человек, то фактически это может стать провокацией, приводящей к штрафу.
Алексей Петропольский
гендиректор юридической компании Urvista

В мэрии рассчитывают, что нерабочие дни позволят существенно улучшить ситуацию с коронавирусом в городе и властям не придется продлевать локдаун. На днях в оперштабе заявили, что таких планов нет.

Хотя в среду источники СМИ сообщили, что вместо продления локдауна власти рассматривают вариант с повсеместным внедрением системы QR-кодов. Причем предполагается, что даже в метро смогут пройти только привитые москвичи. Вопрос будет решаться на ближайшем совещании в мэрии.

И глава московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов считает, что введение QR-кодов для стимулирования вакцинации — это лучше чем, например, заставить всех обязательно прививаться: "Все лето бизнес с властями обсуждали, и довольно жестко, систему QR-кодов. Думаю, она скоро вернется.

Решение об обязательной вакцинации — излишнее, если учитывать социально-психологический и исторический опыт населения. В данном случае лучше сузить круг возможностей для невакцинированных, не имеющих основания для отказа от прививки.
Дмитрий Несветов
глава московского отделения «Опоры России»
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Многие страны мира, в том числе и в Евросоюзе, идут по этому пути и повсеместно вводят QR-коды. Но только тоже нужно очень хорошо понимать, где именно, при каких условиях. В том случае, если деятельность останавливается, бизнесу нечего делать, кроме как просить о поддержке. Единственная возможность для бизнеса — это предложения, которые не ограничивали бы деятельность, не перекрывали выручку. Ограничительные меры не должны просаживать платежеспособный спрос".

27 октября представители нескольких бизнес-сообществ предложили ввести обязательную вакцинацию населения от коронавируса, вместо того, чтобы постоянно вводить COVID-ограничения. Из-за них бизнес несет огромные убытки, а правительство тратится на поддержку бизнеса, говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет торговли.

Они предлагают властям, например, разрешить россиянам бесплатно прививаться даже в частных клиниках. Или чаще проводить розыгрыши дорогих подарков. По оценкам объединений, это все равно будет дешевле, чем регулярно оказывать поддержку бизнесу.

Владислав Викторов

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