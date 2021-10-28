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12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы 7 неочевидных фактов о статуе Свободы

28 октября 1886 года в Нью-Йорке была открыта статуя Свободы — главный символ США и один из самых узнаваемых памятников в мире. Мы собрали топ фактов о статуе, которые стоит знать.

Источник: AP 2021

1. Статуя изображает римскую богиню

Название статуи происходит от имени богини Либертас. В древнеримской мифологии она олицетворяла свободу. Культ Либертас возник одновременно с Римской республикой. Ей поклонялись защитники республики и противники узурпации власти, например, Марк Юний Брут младший, убийца Цезаря.

2. Шипы короны символизируют океаны и континенты

На короне статуи Свободы семь шипов. Они символизируют семь морей и семь континентов. Семь морей — это давнее образное выражение, означающее Мировой океан, то есть все водоемы на Земле вообще. Семь континентов имеют и буквальное значение (две Америки, Африка, Австралия, Антарктида, Европа и Азия), и переносное как все места, где обитают люди. Лучи короны словно обращены к миру с «посланием о гостеприимстве, инклюзивности и свободе».

3. В статую Свободы 600 раз в год попадает молния

Статуя подвержена воздействию стихий, но храбро им противостоит. Около 600 раз в год в нее попадает молния, а факел при сильном ветре раскачивается на 13 см из стороны в сторону.

4. Одним из создателей статуи был автор Эйфелевой башни

Идея статуи принадлежит французскому ученому Эдуару де Лабулэ. Французский скульптор Фредерик-Огюст Бартольди ее спроектировал. А над металлическим каркасом работал будущий создатель Эйфелевой башни Гюстав Эйфель. Он спроектировал массивную стальную опору и промежуточный поддерживающий каркас. Франция создала статую как подарок США ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости. Впрочем, сроки строительства затянули, и статуя прибыла в Америку с опозданием на 10 лет.

5. Лицо статуи Свободы смоделировано с натуры

Моделью, «подарившей» свое лицо знаменитой статуе, считается мать Фредерика-Огюста Бартольди по имени Шарлотта.

6. Необычный маяк

На самом деле статуя Свободы — это второй по высоте маяк страны. Однако в наши дни ее световая навигационная роль вторична, поэтому в списки маяков США ее не включают.

7. Золотой факел и необычный цвет

Статуя Свободы со временем позеленела из-за окисления меди. А вот на её факеле сверкает самое настоящее золото, использованное в отделке. Долгое время считалось, что медь для статуи (а это 31 тонна!) поставляли из России, однако документальные подтверждения этому не найдены.

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