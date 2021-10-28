Без нарушений нормы. Сколько можно носить одноразовую маску

По словам эксперта, ходить в одноразовом средстве индивидуальной защиты весь день неправильно. В этом случае маска теряет все свои защитные свойства, подчеркнул он.
«Максимальный интервал по замене одноразовой маски составляет 4 часа. Но лучше сделать это через 3 часа. Нужно аккуратно снять маску и сразу выбросить в урну», — рассказал Крючков.
Если у человека есть выделения из носа, кашель, насморк, смену маски нужно делать по обстановке. Она не должна быть влажной, смоченной. На внутренней стороне маски сохраняются все выделения. Она ими пропитывается и теряет свои фильтрующие свойства. Поэтому в таких ситуациях стоит менять маску гораздо чаще, а лучше всего изолироваться.
Николай Крючковврач-иммунолог, кандидат медицинских наук
Крючков рассказал, что с появлением «Дельта»-штамма коронавируса временные промежутки по замене масок никак не изменились. Это связано с тем, что принцип действия средств индивидуальной защиты одинаков для любого вида инфекции, объяснил он.
«Смысл в том, что маски в основном защищают от воздушно-капельного пути заражения. От тех, содержащих большое количество вируса водяных частичек, которые выбрасываются при дыхании. Как раз они и останавливаются маской», — говорит Крючков.
По его словам, повторное использование одноразовой маски во многом сравнимо с маской, спущенной на подбородок.
«Что-то наподобие того, но не совсем идентично. Если человек с симптомами не поменял маску, но находится в ней, эффект для него будет хуже, но при этом хотя бы окружающие его люди защищены. Но все равно я бы не экспериментировал. Не настолько маски дороги, чтобы их вовремя не менять», — комментирует собеседник Москвы 24.
Уже во время второго использования одноразовой маски риск подхватить инфекцию увеличивается, отметил Крючков.
Насколько именно возрастает риск, я бы не фантазировал. Но это уже нарушение фильтрующих свойств маски. Ничего хорошего от этого ждать не стоит.
Николай Крючковврач-иммунолог, кандидат медицинских наук
«Это не значит, что риск возрастает лавинообразно и после 4 часов использования карета превращается в тыкву. Так не происходит. Но это постепенное снижение защитных свойств. Поэтому не советовал бы использовать маску больше 4 часов», — резюмировал иммунолог.
Ранее врач-иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил о вероятности бесконечных волн заболеваемости коронавирусом. По его словам, победа над инфекцией невозможна при нынешних темпах вакцинации. Врач отметил, что непривитые люди становятся для вируса неиссякаемым ресурсом для будущих мутаций.