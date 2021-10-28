Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом Сергия Радонежского II степени

«Во внимание к помощи Воскресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиальному монастырю <…> предстоятель Русской православной церкви наградил Д. А. Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени», — говорится в сообщении.
Медведев является сопредседателем Попечительского совета Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря.
Зампред Совета безопасности РФ поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за награду после церемонии вручения, прошедшей в Даниловском монастыре Москвы.
«Скажу совсем просто: если на различных постах в различных качествах я хоть как-то способствовал укреплению позиций Русской православной церкви в нашей стране и за ее пределами, то я, конечно, этому несказанно рад», — сказал он.
В ответном слове патриарх поблагодарил Медведева за труды. «Надеемся, что вы и далее будете продолжать свое многополезное делание, укрепляя и позицию Российского государства, и Русской православной церкви и взаимодействуя на благо нашего народа», — отметил он.
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — мужской монастырь Русской православной церкви в городе Истре Московской области, основан в 1656 году патриархом Никоном, по замыслу которого под Москвой должен был быть воссоздан комплекс святых мест Палестины.