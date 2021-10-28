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13:27 (мск), источник: ТАСС Наука

Для переболевших COVID-19 «Спутник-Лайт» оказался особенно эффективным

ТАСС, 28 октября. Российские медики обнаружили, что наиболее сильная иммунная реакция после вакцины «Спутник-Лайт» возникает у пациентов, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.

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Источник: РИА "Новости"

«Наблюдения показывают, что повторная вакцинация увеличивает нейтрализующую активность антител к дельта-варианту SARS-CoV-2 у всех категорий пациентов. Особенно сильно это проявляется среди тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом концентрация антител в крови таких пациентов начала расти уже на седьмой день после введения вакцины, тогда как у не болевших пациентов это происходило только через три недели», — пишут ученые.

Из-за возникновения дельта-варианта коронавируса нового типа стали появляться опасения относительно новых разновидностей вируса, которые оказались бы стойки к действию вакцин и антител переболевших.

Подобные соображения заставили власти многих стран мира задуматься о ревакцинации населения. Однако ее эффективность еще предстоит оценить.

Российские медики под руководством главного врача Государственной клинической больницы им. Давыдовского (Москва) Елены Васильевой провели такое исследование для вакцины «Спутник-Лайт», которую в России используют для первичной и повторной вакцинации.

В эксперименте приняли участие 84 добровольца, которые ранее не получали ни одну из прививок, применяемых для защиты от коронавирусной инфекции. Половина из них уже переболела COVID-19 в явной или бессимптомной форме, в результате чего в их организме появились антитела к SARS-CoV-2.

Ученые воспользовались этим, чтобы оценить, насколько эффективен «Спутник-Лайт» для повторной вакцинации. Для этого медики привили всех участников эксперимента и в течение трех недель послсе вакцинации периодически собирали образцы крови, оценивая концентрацию антител и их активность при взаимодействиях с частицами альфа- и дельта-вариантов SARS-CoV-2.

Анализ показал, что после вакцинации антитела к коронавирусу появились практически у всех представителей обеих групп. При этом быстрее и сильнее «Спутник-Лайт» действовал на переболевших.

В частности, пик концентрации антител в их организме зафиксировали уже через неделю после прививки. Их активность против дельта-варианта была заметно выше, чем у не болевших пациентов.

Все это, как считают Васильева и ее коллеги, говорит, что «Спутник-Лайт» можно применять как для первичной, так и повторной вакцинации. При ревакцинации препарат защищает пациентов от альфа- и дельта-вариантов SARS-CoV-2 особенно эффективно.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.

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