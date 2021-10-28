14:05 (мск), источник: Газета.Ру
В Африке нашли племя алкоголиков
Племя алкоголиков в Африке обнаружили британские антропологи — охотники и собиратели народа мбенджеле баяка значительно превышают нормы ВОЗ по потреблению спиртного.
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Причиной стали экономические изменения, которые повлияли на образ жизни и, вероятно, расшатали психику пигмеев. Рост потребления алкоголя сказался на их здоровье и повысил уровень насилия. Исследователи надеются, что информирование членов племен о вреде алкоголя позволит сократить его потребление, но в долгосрочной перспективе необходимо комплексное вмешательства, которое улучшит социально-экономическое положение коренных народов.
Мбенджеле баяка — коренное племя охотников и собирателей из Конго. Это одна из нескольких популяций пигмеев, живущих в тропических лесах Центральной Африки. Исторически они полагались на натуральное хозяйство — оно подразумевает, что продукты производятся лишь для удовлетворения собственных потребностей, без участия их в обмене или торговле. Но увеличение вырубки лесов и местные природоохранные инициативы заставили племя вести более оседлый образ жизни и искать работу, что повлияло на образ жизни, психическое состояние и уровень потребления спиртного.
Проблемы, связанные с употреблением алкоголя, давно считаются одним из основных рисков для здоровья коренных общин. Но из-за удаленности и рассеянности племен охотников и собирателей в Африке изучать их было проблематично. Это удалось сделать антропологам Кембриджского университета. Детали они изложили в статье в журнале PLOS ONE.
«В прошлом была проведена значительная этнографическая работа, свидетельствующая о потенциальных негативных последствиях употребления алкоголя у народа баяка и других коренных народов, — говорит ведущий автор исследования доктор Нихил Чаудхари. — Наше исследование, наконец, предоставляет количественные данные, показывающие фактическую распространенность опасного пьянства и его конкретное воздействие на здоровье и благополучие этих общин».
Исследователи наблюдали за тремя поселениями мбенджеле баяка в лесу Ндоки в Конго. Как оказалось, почти половина членов племени значительно превышала определенную ВОЗ безопасную дозу алкоголя — 20 мл этанола за раз для женщин и 30 — для мужчин. За исключением полных трезвенников, большинство употребляло спиртное минимум трижды в неделю, но многие могли пить и всю неделю напролет. Чаще всего они пили по 2,3−4,2 порции алкоголя за раз, но количество могло превышать и 10 порций. Мужчины употребляли больше спиртного, чем женщины.
В основном жители предпочитали местный алкоголь, представленный различными вариациями самогона.
Годовое потребление алкоголя в пересчете на чистый этанол ученые оценили в 11,4 л на душу населения — 15,4 л для мужчин и 8,7 л для женщин. В среднем же в Конго мужчины потребляют около 12,4 л этанола в год, женщины — 2,8 л. Мужчины в племенах были более склонны к эпизодическому потреблению алкоголя в больших количествах. Интересно, что отказываться от алкоголя предпочитала в основном молодежь — между трезвенниками и теми, кто уходил в запои, было около 20 лет разницы.
Кроме рекомендаций ВОЗ есть и индивидуальные особенности — и, возможно, мбенджеле баяка страдали от превышения дозы алкоголя больше, чем можно предположить — средний рост мужчин-пигмеев не доходит и до 155 см, рост женщин еще меньше.
Такие скромные габариты делают обитателей Конго более уязвимыми к алкоголю, чем условного европейца.
«Мы обнаружили, что 44,3% нашей выборки потребляли алкоголь в опасных по стандартам ВОЗ количестве, — говорит Чаудхари. — Наше исследование выявило ряд вредных последствий для психического и физического здоровья, связанных с употреблением алкоголя в этих общинах — высокие показатели употребления алкоголя во время беременности и грудного вскармливания, насилие, вызванное алкоголем, высокое кровяное давление и увеличение распространенности диареи, одной из основных причин смертности среди коренного населения».
Еще пять лет назад от алкоголя воздерживалась почти половина членов племен Конго старше 15 лет, но в данной выборке таковых оказалось лишь 14%, отмечают исследователи.
Быстрые социально-экономические изменения, с которыми столкнулись мбенджеле баяка, сказались на их образе жизни и психическом состоянии, пишут авторы работы. Многие члены племен отмечали, что пьют, чтобы избавиться от переживаний, печали и дурных мыслей. Среди коренного населения Конго, в целом, довольно высока распространенность депресии и самоубийств из-за бедности, урбанизации, отсутствия культурной преемственности.
Ученые призывают информировать мбенджеле баяка и другие племена о вреде алкоголя — даже такая простая мера потенциально способна уменьшить потребление. Но в перспективе необходимы широкие изменения, направленные на улучшение положения народа баяка в местных и глобальных социально-экономических системах, поскольку социально-экономическое неравенство является одной из основных причин плохого здоровья, заключают они.