На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде

Согласно данным картотеки Басманного суда Москвы, дело было зарегистрировано 15 сентября. Судебное заседание Басманного районного суда Москвы назначено на 9:00 17 ноября. Его будет рассматривать судья Кристина Старовойтова.
В июне Роскомнадзор пообещал проверить церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда регулятор усмотрел ЛГБТ-пропаганду и решил проанализировать записи эфира из-за наряда блогера Дани Милохина в виде половины женского платья и мужского костюма, а также из-за появления певца Филиппа Киркорова. Тогда он приехал на церемонию вместе с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на белом кабриолете в окружении полуобнаженных мужчин с цветами в руках.