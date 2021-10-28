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14:47 (мск), источник: Коммерсантъ

На телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о гей-пропаганде

На российский телеканал «Муз-ТВ» составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Телеканал могут оштрафовать на 1 млн руб. или приостановить его деятельность на 90 суток.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным картотеки Басманного суда Москвы, дело было зарегистрировано 15 сентября. Судебное заседание Басманного районного суда Москвы назначено на 9:00 17 ноября. Его будет рассматривать судья Кристина Старовойтова.

В июне Роскомнадзор пообещал проверить церемонию вручения музыкальной премии канала «Муз-ТВ» на наличие в ней пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Тогда регулятор усмотрел ЛГБТ-пропаганду и решил проанализировать записи эфира из-за наряда блогера Дани Милохина в виде половины женского платья и мужского костюма, а также из-за появления певца Филиппа Киркорова. Тогда он приехал на церемонию вместе с рэпером Давой (Давидом Манукяном) на белом кабриолете в окружении полуобнаженных мужчин с цветами в руках.

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