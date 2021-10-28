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14:33 (мск), источник: Смотрим

От ковида умер известный адвокат Валерий Степанов

Известный адвокат Валерий Степанов скончался в Москве от последствий коронавирусной инфекции.

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О смерти коллеги на своей страничке в Facebook сообщил адвокат Рубен Маркарьян.

«Последние слова были вчера. “Побеждаю Ковид!”. Понимаете? Не “болею”, а “побеждаю”. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян, пожелав светлой памяти умершему Степанову.

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Ранее сообщалось, что в Москве резко выросла заболеваемость коронавирусом нового типа. За последние сутки выявлено 8 тысяч 440 инфицированных. Такая статистика отмечалась летом — 26 июня 2021 года фиксировался максимум в 8 тысяч 457 заболевших COVID-19.

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