14:33 (мск), источник: Смотрим
От ковида умер известный адвокат Валерий Степанов
Известный адвокат Валерий Степанов скончался в Москве от последствий коронавирусной инфекции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
О смерти коллеги на своей страничке в Facebook сообщил адвокат Рубен Маркарьян.
«Последние слова были вчера. “Побеждаю Ковид!”. Понимаете? Не “болею”, а “побеждаю”. Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал Маркарьян, пожелав светлой памяти умершему Степанову.
Ранее сообщалось, что в Москве резко выросла заболеваемость коронавирусом нового типа. За последние сутки выявлено 8 тысяч 440 инфицированных. Такая статистика отмечалась летом — 26 июня 2021 года фиксировался максимум в 8 тысяч 457 заболевших COVID-19.