15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли потомка вождя Сидящего Быка
Новый метод анализа ДНК, примененный для этого открытия, можно будет применять повсеместно.
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Аутосомный ДНК-тест, проведенный экспертами из Кембриджского университета, показал, что у знаменитого вождя Сидящего Быка действительно есть живой потомок.
Сидящий Бык (1831−1890) был легендарным главой индейского племени хункпапа и возглавлял сопротивление коренного населения вооруженным силам США: племена индейцев противились переселению в резервации и строительству железной дороги на их территориях.
Эрни Лапойнт, родившийся в 1948 году в индейской резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте, утверждает, что он — потомок знаменитого вождя. Он писатель, оратор, общественный деятель, президент и основатель Фонда семьи Сидящего Быка. Хотя слова Лапойнта о родственных связях с вождем подкреплены свидетельствами о рождении и другими документами, само родство неоднократно ставилось под сомнение.
Исследователи получили фрагмент волос Сидящего Быка и провели нестандартный, аутосомный, ДНК-тест, а затем сравнили его результаты с анализом ДНК Эрни Лапойнта.
«Аутосомная ДНК — это наша ДНК, не зависящая от пола», — объясняет профессор Эске Виллерслев, ведущий автор исследования.
Традиционные подходы к генетическому анализу здесь не сработали бы, поскольку они либо ищут совпадения ДНК в Y-хромосоме, которая передается только по мужской линии, либо в митохондриальной ДНК, передаваемой по женской линии, говорят исследователи.
Аутосомный анализ ДНК используют, когда доступны лишь очень ограниченные генетические данные, как это было в случае с волосами Сидящего Быка.
Коса вождя более века хранилась при комнатной температуре в Смитсоновском музее в Вашингтоне, прежде чем была возвращена Лапойнту и его семье в 2007 году. Волосы оказались в достаточно плохом состоянии.
Исследователям потребовалось 14 лет, чтобы найти способ извлечь пригодную для использования ДНК из образца длиной 5 сантиметров.
Однако теперь, когда методика отработана, ее можно будет применять повсеместно, утверждает команда.
Анна Лысенко