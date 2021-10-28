16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Любопытный манул попал на камеру в Красноярском крае (видео)
Животное охотно позировало перед объективом.
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Фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике «поймала» манула, внесенного в Красную книгу РФ.
Манулы попадают на фото не часто, но регулярно, сообщают в заповеднике. Обычно это происходит ночью, но в этот раз фотоловушка смогла устроить и дневную «фотосессию». Палласов кот (второе название манула) предстал перед объективом во всей красе — в полный рост, спереди и со спины.
Хищник, видимо, заметил, что его снимают. На фото и видео он смотрит прямо в объектив. Но, кажется, фотогеничный кот ничего не имеет против пары кадров.
Манул — некрупный кот, величиной с домашнюю кошку, с желтыми глазами. Интересно, что зрачки животного при ярком свете остаются округлыми, в отличие от зрачков глаз домашней кошки, которые на свету приобретают щелевидную форму.
У манула характерные округлые уши, которые низко посажены по бокам головы, а его мех самый пушистый и густой среди всех кошачьих. По некоторым данным, на одном квадратном сантиметре спины животного растёт до 9 тысяч волосков. Благодаря такому меху манулы могут переносить холода до минус 50 градусов.
«Проекты, в ходе которых началось активное изучение диких кошек Южной Сибири — манула, снежного барса и рыси — стартовали более 10 лет назад. В исследованиях активно участвуют специалисты заповедников “Саяно-Шушенский” и “Хакасский”, представители Хакасского отделения Русского географического общества, учёные-зоологи», — сообщили в заповеднике.
Анна Лысенко