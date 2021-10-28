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16:28 (мск), источник: Ведомости

Власти Москвы сообщили об иммунитете у детей после прививки от коронавируса

Вакцина от коронавируса «Спутник V» для подростков формирует хороший клеточный иммунитет, сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на результаты первой фазы исследований.

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Источник: РИА "Новости"

«Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной “Гам-КОВИД-Вак М” как 1/10, так и ⅕ иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфакс»).

Также в ходе исследования вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, эти показатели выше, чем у взрослых.

Сейчас идет предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследований.

23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12−17 лет от центра Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у вакцины незначительные побочные эффекты: чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градусов.

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