Власти Москвы сообщили об иммунитете у детей после прививки от коронавируса

«Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной “Гам-КОВИД-Вак М” как 1/10, так и ⅕ иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета», — сообщили в пресс-службе (цитата по «Интерфакс»).
Также в ходе исследования вакцина показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, эти показатели выше, чем у взрослых.
Сейчас идет предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследований.
23 сентября Минздрав сообщил, что получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса для детей 12−17 лет от центра Гамалеи. 12 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что экспертная оценка возможности прививать от коронавируса детей может закончиться в течение двух недель.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у вакцины незначительные побочные эффекты: чаще всего у детей повышается температура до 37,3 градусов.