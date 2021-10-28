Верховный суд конкретизировал признаки экстремизма

Пленум Верховного суда РФ внес уточнения в прежние постановления «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». Речь идет о статьях 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) и ст. 282 (разжигание ненависти либо вражды) УК РФ.
Новый документ понадобился для того, чтобы исключить различные толкования признаков экстремистских преступлений при рассмотрении дел в судах.
В новом документе, в частности, говорится, что «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежности к какой-либо социальной группе, влекут уголовную ответственность по статье 282 УК РФ только в том случае, если они совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть “Интернет” (например, выступления на собраниях, митингах, распространение листовок, плакатов, размещение соответствующей информации в журналах, брошюрах, книгах, на сайтах, форумах или в блогах, массовая рассылка электронных сообщений и иные подобные действия, в том числе рассчитанные на последующее ознакомление с информацией других лиц)».
При этом ответственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ наступает при условии, что не прошло года с того момента, как гражданин привлекался за подобные действия к административной ответственности по ст. 20.31 КоАП.
Если же разжигание ненависти сопровождается насилием или его угрозой, то в отношении виновного возбуждается дело по ч. 2 ст. 282 вне зависимости от того, был ли он ранее наказан в административном порядке.
Размещение гражданином в интернете или иной информационно-телекоммуникационной сети, в частности на своей странице или на страницах других пользователей материала или информации, признанных судом экстремистскими, говорится в материалах Верховного суда, может быть квалифицировано по ст. 280, 280.1 или 282 «только в случаях, когда установлено, что лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело намерение побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности…».
Вопрос же о том, является массовое распространение экстремистских материалов преступлением или административным правонарушением, должен разрешаться «в зависимости от направленности умысла лица, распространяющего указанные материалы».
Если гражданин распространяет экстремистские материалы с намерением побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности, то должна следовать уголовная ответственность.
При этом, отмечает ВС, «не является преступлением, предусмотренным статьями 280, 280.1 или 282 УК РФ, высказывание суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и не связанных с реализацией намерения побудить других лиц к осуществлению экстремистской деятельности».