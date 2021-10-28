Севастополь привлечет казаков к работе на блокпостах в нерабочие дни

Власти Севастополя решили увеличить число блокпостов на въезде в город для проверки QR-кодов у приезжих во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом журналистам сообщил заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский, передает ТАСС.
Такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом и обращений граждан, заявил Краснокутский. Дополнительные пункты контроля развернут на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта — Севастополь (мыс Сарыч), в селе Андреевка и в селе Вишневое. По словам Краснокутского, каждый день на пунктах пропусков будут работать более 200 человек: сотрудники МВД, казаки и дружинники.
Ранее власти решили установить блокпосты на железнодорожном вокзале, в районе сел Гончарное, Терновка и Фронтовое, на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь») и на повороте с Орловского моста на село Вишневое.
«Граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений», — заявил Краснокутский. Чиновник также сообщил, что власти открыли телефонную горячую линию для разъяснения работы блокпостов. Экстренные случаи будут рассмотрены индивидуально.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что на въезде в город выставят блокпосты, 25 октября. Мера должна помочь ограничить поток туристов, по его словам, «приезжие без справок» могут попытаться заселиться в частном секторе города.
Попасть в город можно либо при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе. Документы будут требовать и при выезде из Севастополя.
Сегодня оперативный штаб сообщил, что в городе от коронавирусной инфекции умерли 28 человек, что стало суточным максимумом с начала пандемии. Общее число жертв, по официальным данным, составило 1327, за весь период заразились 37 987 человек. За минувшие сутки выявили 345 новых случаев заражения.
Развожаев ранее охарактеризовал эпидемическую ситуацию в городе как самую тяжелую за все время пандемии. «У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остается в резерве. Мы сейчас разворачиваем еще 200 коек, но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина», — сказал он.
Ограничительные меры также ужесточили в Крыму. Губернатор Сергей Аксенов ранее говорил, что полного локдауна в Крыму не планируется, власти республики не планируют устанавливать блокпосты на въезде на полуостров.