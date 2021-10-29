Ученые заявили о способности мутации в белке COVID-19 обходить антитела

Авторы работы изучили проникновение в опосредованные антителами клетки мутации A.30 (A.VOI.V2), которая, вероятно, возникла в Танзании и считалась на сегодня устаревшей. Ее выявили всего у нескольких пациентов в Анголе и Швеции весной 2021 года.
Выяснилось, что новые мутации в шипиковом белке коронавирусной инфекции могут игнорировать антитела и распространяться внелегочным путем. Это, в свою очередь, повышает риск заражения.
«A.30 демонстрирует предпочтение клеточной линии, не наблюдаемое для других вирусных вариантов, и эффективно избегает нейтрализации антителами, вызванными вакцинацией ChAdOx1 nCoV-19 или BNT162b2 (препараты от компаний AstraZeneca и Pfizer соответственно. — Ред.)», — говорится в исследовании немецких ученых.
Исследователи отметили, что мутации в A.30 требуют тщательного наблюдения и последующего принятия контрмер.
15 октября профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова заявила, что коронавирус можно «проэволюционировать» в пробирке, чтобы получить его различные мутации.
По словам вирусолога, перед вакциной не стоит задача успевать за мутациями. Она объяснила, что в самом начале пандемии были надежды, что с помощью коллективного иммунитета получится остановить вирус, однако уже сейчас очевидно, что SARS-CoV-2 влился в структуру патогенов.