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06:08 (мск), источник: Life.ru

Гинцбург назвал срок действия назальной вакцины от ковида

О разработке препарата стало известно в начале этой недели.

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Источник: Reuters

Прививаться назальной вакциной от коронавируса нужно будет не чаще раза в шесть месяцев. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, (вакцинироваться — Прим. Лайфа) не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — цитирует учёного РИА «Новости».

Напомним, на этой неделе стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины «Спутник V». Зарегистрировать препарат и запустить его массовое производство планируется через 6−8 месяцев. Гинцбург ранее отмечал, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение.

Ранее Гинцбург рассказал, когда будет зарегистрирована детская вакцина от ковида. По его словам, сейчас проводится фармацевтическая экспертиза. Новая вакцина может получить название «Спутник М». Буква М будет означать, что препарат разработан «для маленьких пациентов», рассказали разработчики. Прививать детей от ковида могут начать уже в январе следующего года. Эпидемиолог Александр Горелов призвал первыми вакцинировать от коронавируса детей с хроническими болезнями.

Никита Никонов

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