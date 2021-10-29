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11:08 (мск), источник: Секрет Фирмы

Сериал «Игра в кальмара» обзавёлся своей криптовалютой. За сутки она подорожала в 25 раз

Нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара» выпустил собственную криптовалюту для эксклюзивной криптоигры, которая воспроизводит все раунды соревнований в сериале. Онлайн-турнир состоится в ноябре 2021 года. Новую цифровую монету назвали Squid («Кальмар»). За последние сутки стоимость крипты подскочила почти в 25 раз, но продать монеты пока не нельзя.

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Источник: AFP 2021

Предпродажа «кальмаров» началась 20 октября. Их мгновенно раскупили. Днём 28 октября (по нью-йоркскому времени) один токен стоил $2,22. За последние сутки он подорожал на 2400%, отметил телеканал CNBC. Капитализация Squid при этом выросло до $174 млн.

Впрочем, продать новую крипту пока нельзя. По информации CoinMarketCap, продажа Squid на децентрализованной бирже Pancakeswap закрыта, чтобы не допустить демпинга.

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«Кальмары» будут использоваться в качестве эксклюзивной монеты для криптоигры по мотивам сериала, который рассказывает о смертельном турнире за денежный приз в $38,5 млн. Основные отличия — в криптоигре число участников и размер приза не ограничены.

Во время некоторых раундов игрокам придётся купить невзаимозаменяемые токены для коллекционирования (NFT). Часть таких NFT изображает персонажей из «Игры в кальмара», в том числе охранников, которые носят розовые костюмы и чёрные маски, закрывающие лицо полностью.

Чтобы поучаствовать в финальной игре турнира, нужно будет заплатить 15 000 токенов, или $33 450 по текущему курсу Squid, а также купить NFT. Вступительные взносы за каждый раунд распределяются между разработчиками (10%) и призовым фондом (90%).

Пользователям игровой платформы Squid также предложат пулы с шариками. Это ещё одна отсылка на «Игру в кальмара». Участники смогут делать ставки, размещая криптовалютные активы для получения пассивного дохода.

Ранее «Секрет» рассказывал, что режиссёр южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк не получил от стримингового сервиса Netflix дополнительных бонусов за создание проекта. С режиссёром рассчитались по зарплате, но отсутствие дополнительных выплат он считает несправедливым.

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