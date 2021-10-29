Сериал «Игра в кальмара» обзавёлся своей криптовалютой. За сутки она подорожала в 25 раз

Предпродажа «кальмаров» началась 20 октября. Их мгновенно раскупили. Днём 28 октября (по нью-йоркскому времени) один токен стоил $2,22. За последние сутки он подорожал на 2400%, отметил телеканал CNBC. Капитализация Squid при этом выросло до $174 млн.
Впрочем, продать новую крипту пока нельзя. По информации CoinMarketCap, продажа Squid на децентрализованной бирже Pancakeswap закрыта, чтобы не допустить демпинга.
«Кальмары» будут использоваться в качестве эксклюзивной монеты для криптоигры по мотивам сериала, который рассказывает о смертельном турнире за денежный приз в $38,5 млн. Основные отличия — в криптоигре число участников и размер приза не ограничены.
Во время некоторых раундов игрокам придётся купить невзаимозаменяемые токены для коллекционирования (NFT). Часть таких NFT изображает персонажей из «Игры в кальмара», в том числе охранников, которые носят розовые костюмы и чёрные маски, закрывающие лицо полностью.
Чтобы поучаствовать в финальной игре турнира, нужно будет заплатить 15 000 токенов, или $33 450 по текущему курсу Squid, а также купить NFT. Вступительные взносы за каждый раунд распределяются между разработчиками (10%) и призовым фондом (90%).
Пользователям игровой платформы Squid также предложат пулы с шариками. Это ещё одна отсылка на «Игру в кальмара». Участники смогут делать ставки, размещая криптовалютные активы для получения пассивного дохода.
Ранее «Секрет» рассказывал, что режиссёр южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк не получил от стримингового сервиса Netflix дополнительных бонусов за создание проекта. С режиссёром рассчитались по зарплате, но отсутствие дополнительных выплат он считает несправедливым.