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14:26 (мск), источник: Это Кавказ

Сладкий рекорд Луизы Цицкиевой

200 кг шоколада, 11 мешков муки, горы орехов, масла, сахара плюс неделя труда — и все это, чтобы повесить в своей кондитерской сертификат «Книги рекордов России» за самое большое пирожное брауни.

— Как пришла идея? У нас в Ингушетии много спортсменов-рекордсменов, есть победители олимпиад, есть очень талантливые мастера, а мне хотелось, чтобы в этом ряду появилась женщина с мирной и доброй профессией, — говорит кондитер из Магаса Луиза Цицкиева.

Источник: Фото: Евгений Шивцов

На днях она вместе с 12 членами своей команды угостила земляков шоколадным пирожным длиной 127,5 метра и общей массой 1 345 килограммов.

Рецепт непростой: сначала нужно найти 260 тысяч рублей на продукты. Потом берем 9 мешков сахара по 50 килограммов каждый, взбиваем 1500 яиц, добавляем 11 мешков муки, 200 килограммов шоколада, 60 килограммов сливочного масла, 46 килограммов орехов…

Кстати, все продукты для рекордного брауни и для другой своей выпечки Луиза покупает только у проверенных местных поставщиков, а муку использует Тихорецкую высшего сорта. Говорит, в ней содержание белка выше.

— Брауни — очень вкусное пирожное, но достаточно сложное в приготовлении. Мы в течение недели выпекали бисквитную основу и сразу отправляли на хладокомбинат для заморозки. Приготовили 225 заготовок 60 на 40 сантиметров. Просто чтобы всю эту красоту разместить, нам понадобилось 123 стола. Но оно того стоило, — говорит кондитер.

Пир во время пандемии

Гораздо сложнее оказалось организовать финал этого кулинарного марафона. Вообще, история рекорда получилась драматичной и даже местами печальной. Луиза собиралась 23 октября провести большой праздник на главной площади в Магасе. Мэрия дала ей «добро», и работа закипела. Сил и средств было вложено много. Луиза планировала зафиксировать рекорд, угостить горожан 1,3-тонным пирожным и завершить праздник салютом и запуском тысячи воздушных шариков.

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Планы разбились о суровую реальность: 22 октября столичные власти отозвали свое разрешение и запретили проведение массового мероприятия в связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой из-за коронавирусной инфекции.

Это было особенно обидно на фоне того, что другие массовые мероприятия благополучно состоялись: и большой гала-концерт музыкального фестиваля «Золотая зурна» на городской площади, и сельскохозяйственная ярмарка у Аланских ворот.

— Перенести мероприятие я не могла по многим причинам, — говорит Луиза. — Во-первых, уже были приготовлены составные части пирожного. Во-вторых, в республику прибыли представители «Книги рекордов России» во главе с редактором издания Станиславом Коненко. Была и личная причина: я хотела именно 23 числа установить рекорд в честь дня рождения близкого друга. К сожалению, мы не смогли устроить праздник в столице, пришлось экстренно искать варианты в других городах.

Выбор пал на ресторан «Замок» возле Назрани, владелец которого пошел навстречу кондитерам и разрешил использовать двор комплекса для установки рекорда.

— Я очень благодарна всем, кто помогал и поддерживал нашу команду. Владельцы ресторана и хладокомбината отказались от оплаты, другие добрые люди бесплатно выделили нам столы, а волонтеры комитета по делам молодежи помогли их привезти и расставить, — говорит Луиза.

После официального закрепления результата она первым делом отправила 20 метров пирожного детям в реабилитационный центр в Магасе. Остальное раздала гостям праздника и знакомым, а также многодетным и малоимущим семьям.

Булочка по рецепту Менделеева

Луиза вообще любит угощать детей — каждый вечер в ее кондитерскую «Брауни» в центре Магаса забегают юные любители сладкого. Специально для них она выделят около полусотни своих фирменных булочек и бесплатно раздает малышне. Не забывает угощать и воспитанников реабилитационного центра. Кроме того, проводит месячные курсы по основам кулинарного мастерства для девочек 10−17 лет. Ее ученицы теперь уже сами радуют домашних вкусной выпечкой.

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Луиза учит и своих трех дочек и постоянно учится сама.

— Я всю жизнь мечтала стать кондитером, первый свой торт «Наполеон» испекла в 11 лет самостоятельно, без участия взрослых, нашла рецепт в журнале. После школы хотела учиться на кулинара, но жизнь сложилась иначе. Получила высшее экономическое образование и потом почти семь лет проработала в банке, доросла до старшего бухгалтера. Но всегда понимала, что это не мое, что мне не нравится то, чем я занимаюсь. Рассказала мужу, и он меня поддержал, помог открыть свое дело, которое мы несколько лет успешно развиваем. Теперь я счастлива.

Уйдя из банка, Луиза стала посещать мастер-классы, окончила профессиональные курсы в Москве, Ростове-на-Дону, Махачкале и Грозном. Даже обучалась мастерству у признанного метра Рената Акзамова.

Усилия не пропали даром. Научившись секретам у мастеров, она отказалась от копирования известных рецептов и предлагает авторскую продукцию — знакомые десерты в собственной обработке. Сейчас в ее кондитерской выпускают 12 наименований тортов, семь видов пирожных, четыре вида булочек, четыре вида кексов и два вида печенья.

Источник: Фото: Евгений Шивцов

— Рецепт булочек мне вообще во сне приснился, как ни странно. Я стараюсь каждый рецепт подвести под свой авторский стиль, людям нравится, да и заказов всегда очень много. Сейчас продвигаем цветочно-ягодную продукцию, есть заказы на здоровое питание — без глютена или без сахара. В основном работаем по предзаказу на мероприятия, свадьбы, дни рождения. Скоро будем печь пироги и планируем ввести в ассортимент различные десерты из ингушской кухни, в том числе халву, тыквенные пироги и мучной хворост, — перечисляет кондитер.

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О чем мечтает кондитер

Есть и другие планы помимо расширения ассортимента. В декабре Луиза планирует побывать во Франции и принять участие в выставке «Феерия эклеров». Собирается повезти туда свои эклеры в национальном стиле — с использованием кукурузной муки, оригинальным кремом и украшенные ингушским орнаментом.

А потом кондитер замахнется и на мировой рекорд. Она уже работает над рецептурой.

— Скорее всего, это будет ореховое пирожное, посмотрим. В любом случае постараюсь побить мировой рекорд и посвятить эту победу все тому же близкому другу, — смеется Луиза.

А еще она мечтает провести большое костюмированное шоу для детей из реабилитационных центров Ингушетии, Чеченской Республики, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. И там обязательно будет много выпечки и других вкусностей. А самая заветная мечта — построить в Магасе большой океанариум. Луиза даже начала откладывать деньги для этого проекта и очень надеется, что ее поддержат местные власти и инвесторы.

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