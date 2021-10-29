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11:54 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 39 849 случаев COVID-19

В России за последние сутки установили 39 849 новых случаев COVID-19. Об этом в пятницу, 29 октября, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

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Источник: Известия

Самое большое количество новых случаев выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452) и Московской области (2556).

От последствий коронавируса за минувшие сутки в стране погибли 1163 человека. Выздоровели 30 462 человека.

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Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

Накануне главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на то, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющим числом пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированные граждане.

Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. По его словам, работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране за последние шесть недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, по итогам 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тыс. населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной во всех российских регионах. По его словам, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, иначе справиться с инфекцией будет невозможно.

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