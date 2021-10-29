В России за сутки выявили 39 849 случаев COVID-19

Самое большое количество новых случаев выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452) и Московской области (2556).
От последствий коронавируса за минувшие сутки в стране погибли 1163 человека. Выздоровели 30 462 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 432 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.
Накануне главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на то, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющим числом пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированные граждане.
Также в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. По его словам, работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.
Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране за последние шесть недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, по итогам 42-й недели показатель составил 172,1 на 100 тыс. населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.
26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость коронавирусом растет в 32 регионах России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной во всех российских регионах. По его словам, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, иначе справиться с инфекцией будет невозможно.