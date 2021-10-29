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14:24 (мск), источник: ТАСС Наука

На Солнце произошло 14 вспышек. Ученые опасаются мощной геомагнитной бури

Она начнется в субботу и продлится от полутора до двух суток, считают астрономы.

Источник: NASA

ТАСС, 29 октября. За прошедшие сутки на Солнце зафиксировали 14 относительно сильных вспышек. Одна из них относится к максимальному классу мощности — X, а порожденный ей выброс плазмы был направлен в сторону Земли. Об этом на своем сайте пишет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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«Оценка воздействия на Землю со стороны происходящих событий показывает в данном случае неизбежность почти максимального удара, какой способна нанести вспышка класса X1.0. Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября», — говорится в сообщении.

По словам исследователей, эти вспышки произошли в четверг и в ночь с четверга на пятницу в одной и той же области на поверхности Солнца, которая сейчас направлена строго в сторону Земли. Из-за выбросов корональной материи, которые возникли в результате этого, в субботу начнется мощная геомагнитная буря. Она продлится около 1,5−2 суток.

Специалисты ФИАН считают, что это событие станет крупнейшим природным явлением такого рода за последние несколько лет. Оно может привести к серьезным сбоям в работе систем спутниковой навигации и радиосвязи, а также может вызвать сбои в работе энергосистем и ложные срабатывания систем защиты.

Пока ученые не могут сказать, будет ли та же область источником других мощных вспышек в ближайшие дни и недели. По их словам, сам факт появления столь мощной вспышки стал большой неожиданностью для астрономов, так как светило сейчас находится вблизи минимума активности. За последние четыре года вчерашнее событие стало лишь второй вспышкой класса Х, зафиксированной приборами спутников.


Солнечная активность

Вспышки происходят на Солнце регулярно. В ходе подобных событий светило резко выделяет огромное количество энергии в виде видимого светового, теплового и рентгеновского изулчения. Подобные вспышки могут нарушать работу спутников на орбите, мешать системам радиосвязи на Земле и угрожать здоровью космонавтов.

Как правило, уровень вспышечной активности на Солнце увеличивается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Несколько лет назад ученые стали опасатьcя, что эта закономерность начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего цикла солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.

В частности, Солнце впало в подобную аномально долгую «спячку» в конце сентября 2017 года, после того, как на его поверхности произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая прошлого года, когда инструменты космической обсерватории SDO и других солнечных телескопов зафиксировали рождение вспышки класса M1.1, находящейся лишь на одну ступень ниже событий класса X.

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