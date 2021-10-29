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14:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Такое бывает раз в жизни». Археологи нашли древнеримские скульптуры под норманнской церковью

Археологи, работающие на проекте высокоскоростной железнодорожной сети HS2 в графстве Бакингемшир, обнаружили несколько древнеримских бюстов.

Источник: H2S.CO.UK

Скульптуры нашли неподалеку от деревни Сток-Мадевилл. Это два бюста, мужской и женский, и голова ребенка.

Раскопки велись в рамках подготовки района для прокладки железной дороги и проходили в районе старой норманнской церкви 1080 года. Археологи раскапывали руины старой башни.

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Был найден древнеримский стеклянный кувшин, сохранившийся несмотря на пребывание под землей на протяжении более чем тысячи лет. Также были обнаружены фрагменты черепицы и кремационные урны.

«То, что раскопки закончились этими потрясающими находками, это невероятно, — рассказала возглавлявшая раскопки археолог Рейчел Вуд. — Статуи очень хорошо сохранились, и глядя в их лица, видишь людей, которых они изображают. Это уникальный опыт. Конечно, это заставляет задуматься о том, что еще может быть похоронено под средневековыми церквями английских деревень».

«Такая находка на самом деле бывает раз в жизни, -утверждает Рейчел Вуд. — Мы ждем, что нам расскажут специалисты об этих невероятных скульптурах и об истории этого места до постройки здесь норманнской церкви».

Археологи считают, что церковь была построена поверх древнеримского мавзолея, который разрушили норманны. Археологам удалось раскопать фрагменты сохранившихся стен римского мавзолея с резьбой.

Главный археолог проекта железнодорожной сети Майк Корт подчеркнул, что сопровождающая проект железной дороги археологическая программа не имеет аналогов. «По мере того, как проект HS2 воплощает будущее Британии, мы открываем ее прошлое», — говорит он.

Для раскопок, которые ведутся с 2018 года, на месте старой церкви археологам пришлось эксгумировать около 3000 тел. Их перезахоронят в другом месте.

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